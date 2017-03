Die Stadtmusikanten spielen auf

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558415/

"Klar wollten wir so viele Mannschaften wie möglich nach Brand bringen", sagt Sozialarbeiter Thomas Stork. "Dass es alle sind, die sich für das Landesfinale qualifiziert haben, macht mit stolz." Nach Eberswalde nahm er am Mittwoch drei Mädchenteams und zwei im männlichen Bereich mit. Als "Neuruppiner Stadtmusikanten" traten die Erst- und Zweitklässler an - "leider ohne Konkurrenz", bedauert Stork. Sie bekamen dennoch Spielpraxis und wurden in anderen Altersklassen eingruppiert - mit der Fahrkarte ins Tropical Island schon in der Tasche. Zwei Remis holten die Stadtmusikanten. Auch das IJN-Team "Starke Vier" stand schon vorm ersten Anpfiff als Landesfinalist fest. Sechs Teams kommen aus jedem Vorrundenturnier weiter, drei traten in Eberswalde an. "Unsere Starken Vier wurden Zweite." Für Stork kam wenig überraschend, dass die "Jungen Sterne A" erneut im Endkampf stehen. Immerhin sind Juliette Dörfel, Bea Scherler, Darline Fraufarth und Vanessa Hofmann amtierender Landesmeister. Seine Vorrunde beendete dieses IJN-Quartett mit vier Siegen und einem Remis bei lediglich einem Gegentor.

Ein wenig Glück benötigten dagegen die beiden Neuruppiner Teams im männlichen Bereich. "Wir kamen durch die Regel weiter, wonach Fairplay mit Zusatzpunkten belohnt wird", erinnert Stork an den Grundgedanken dieser Wettbewerbsserie. "Junge Sterne Güteklasse" arbeitete sich unter 20 Konkurrenten ins Viertelfinale vor, schied dann jedoch zunächst aus. Die vier bis zu 17-jährigen Neuruppiner punkteten jedoch durch faire Aktionen und drangen noch in den Bereich bis zum sechsten Rang vor. Sogar 30 Streetsoccer-Teams stellten sich in der offenen Klasse. "Junge Sterne einsAHHH" hätte das Landesfinale im sportlichen Bereich verfehlt, strahlte am Ende dennoch. Stork: "Ich hatte immer darauf hingewiesen, dass man mit Fairplay Boden gutmachen kann." Er führt seit Jahren Dreierteams durch den Wettkampf. "Auch und gerade durch Sport versuchen wir Sozialarbeiter, Zugang zu den Jugendlichen zu bekommen. Das erleichtert unsere pädagogische Arbeit", so Stork.

Weiter geht es für die fünf Neuruppiner Teams am 7. Mai mit der brandenburgischen Endrunde, die wieder im Tropical Island ausgetragen wird. Die Besten dort starten im Sommer beim Bundesfinale auf Rügen.