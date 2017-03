Brandenburger tanken teuer

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Tanken ist nach einer Erhebung des ADAC wieder billiger geworden. So liege bundesweit der Preis für Benzin um 1,6 Cent unter der Vorwoche. Allerdings seien die regionalen Unterschiede groß. Demnach beliefen sich die Preisdifferenzen am Freitag um 11 Uhr zwischen den teuersten und günstigsten Bundesländern bei Benzin auf 3,7 Cent und bei Diesel auf 4,1 Cent je Liter.

Günstigstes Tankland für Fahrer von Benziner-Pkw war Bremen mit einem Durchschnittspreis von 1,311 Euro je Liter Super E10. Am teuersten war der Otto-Kraftstoff im Saarland mit 1,348 Euro. Brandenburg kam mit vergleichsweise teuren 1,343 Euro auf Platz 10, während Berlin mit 1,327 Euro Platz 3 belegt. Beim Diesel kamen Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern in den Genuss der niedrigsten Preise: Ein Liter kostete 1,140 Euro. Demgegenüber musste man in Baden-Württemberg mit 1,181 Euro viel tiefer in die Tasche greifen. Brandenburg lag mit 1,170 Euro auf Platz 11, Berlin kam mit 1,147 auf Platz 4.