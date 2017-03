Kampf um Relegation bleibt spannend

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 1. Mannschaft des Tischtennis-Clubs Frankfurt gelangen in der Verbandsliga zwei weitere Siege. Damit bleibt der Kampf um die Relegation zur Verbandsoberliga spannend. Der KSV Sperenberg (17:9 Punkte), TTC Frankfurt (18:6), Empor Herzberg (17:7) sind noch im Rennen.

Drei bzw. vier Begegnungen liegen für die Mannschaften bis Ende April noch an. Dann steht fest, wer als Tabellenzweiter um die Relegation spielen darf. Der TTV Potsdam (25:1) führt die Liga deutlich an.

Zuletzt hatte der TTC Frankfurt die TSG Lübbenau mit 9:3 und damit exakt mit dem gleichen Ergebnis wie in der Hinserie wieder nach Hause geschickt. Die Doppel nahmen den vorgesehenen Verlauf. Kretzschmar/Witt und Waczek/Dziwosz gewannen jeweils mit 3:1, dagegen zogen Zemke/Pluth ohne Satzgewinn den Kürzeren.

Drei Erfolge durch Roman Waczek, Jakub Dziwosz und Peter Kretzschmar brachten eine kleine Vorentscheidung im Match. Trotzdem kämpften die Spreewälder weiter, denn Uwe Witt und Marco Zemke mussten ihre Partien abgeben. Im letzten Einzel des ersten Durchganges konnte Marcel Pluth durch ein gefälliges Spiel mit seinem druckvollem Vorhand-Topspin punkten. Im oberen Paarkreuz ließen Roman Waczek und Jakub Dziwosz ihren Kontrahenten keine Chance und schickten sie jeweils mit 3:0 vom Tisch. Dem wollte Mannschaftskapitän Peter Kretzschmar nicht nachstehen und setzte mit einem 3:0-Sieg über den amtierenden Jugendmeister Brandenburgs Martin Friedrich den Schlusspunkt unter die Begegnung.

TTC: Waczek, Dziwosz, Kretzschmar je 2,5 Punkte, Pluth 1 Punk, Witt 0,5 Punkte

Auch das zweite Tagesmatch gewann der TTC Frankfurt - diesmal 9:4 gegen Empor Herzberg. Eine bittere 2:9-Niederlage hatten die Oderstädter im Hinspiel eingesteckt. Die Schmach hatte der bis zu diesem Spieltag amtierende Tabellenzweite eindrucksvoll wiedergutgemacht. Bereits während der Auftaktdoppel gingen die Frankfurter in einer Schlüsselbegegnung als Gewinner hervor. Denn Kretzschmar/Witt setzten sich in einer abwechslungsreichen Partie gegen das Spitzenduo der Gäste Thiere/Vierk mit 3:2 durch. Einen weiteren Punkt steuerten Waczek/Dziwosz für den TTC bei. Dagegen mussten Zemke/Pluth trotz ansprechender Leistung, ihren Gegnern zum Sieg gratulieren. Danach überrollten Roman Waczek, Jakub Dziwosz, Peter Kretzschmar und Uwe Witt mit Siegen in den nächsten Einzeln die Herzberger. Besonders hervorzuheben ist Uwe Witt, der den mehrfachen DDR-Meister Hartmut Vierk mit seinen platzierten, harten Angriffsbällen nicht zur Entfaltung kommen ließ.

Leider konnten Marco Zemke und Marcel Pluth im unteren Paarkreuz nicht punkten. Dabei führte Pluth im Entscheidungssatz bereits mit 10:6, sein Kontrahent hatte jedoch die besseren Nerven und erreichte mit einem höheren Risiko in der Verlängerung den Sieg. Damit stand es nach dem ersten Abschnitt 6:3 für den TTC Frankfurt.

Roman Waczek hatte in der Spitzenpaarung des Tages eine persönliche Rechnung mit Steffen Thiere offen, denn er verlor seine einzige Begegnung in der ersten Halbserie gegen den Herzberger. Eindrucksvoll revanchierte er sich mit 3:0. Mit viel Rotation und seinem unverwechselbaren Halbdistanzspiel ließ der Routinier seinen Widerpart nie den Hauch einer Chance.

Ohne die notwendige Konzentration zog Jakub Dziwosz den Kürzeren. Das Linkshänderduell zwischen Peter Kretzschmar und Hartmut Vierk entschied der Gastgeberakteur zu seinen Gunsten. Typisch für diese Konstellation ist, dass viele Rückhandbälle gespielt werden, wo Kretzschmar in den meisten Fällen das bessere Händchen hatte. Uwe Witt war es vorbehalten, den Sack ohne Satzverlust zuzubinden.

Weil Sperenberg sein Spiel gewann, rutschte der TTC Frankfurt knapp auf den dritten Platz.

TTC: Waczek, Kretzschmar, Witt je 2,5 Punkte, Dziwosz 1,5 Punkte