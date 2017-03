Das Unbegreifliche

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Müllrose und Oegeln, Herne und Düsseldorf - die Namen stehen für eine Kette furchtbarer Ereignisse binnen weniger Tage. Es fällt schwer, sie in Worte zu fassen, zu begreifen, was geschehen ist. Erklärungsversuche bleiben auf beinahe schmerzhafte Weise hohl und äußerlich. Gewiss, Täter fallen nicht vom Himmel. Jeder der drei Männer hat eine Vorgeschichte. Und es stellt sich die Frage, ob sie nicht in einer früheren Phase ihrer Entwicklung hätten aufgehalten werden können.