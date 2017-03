Eine Garage für die Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Gosen (MOZ) Die Gosener Feuerwehr ist ein bisschen Opfer ihres eigenen Erfolgs. Mit Kinder- und Jugendwehr hat sie 70 Mitglieder. Da wird es allmählich eng im Depot am Dorfanger, und deshalb hatte Wehrführer Detlef Wiese, zugleich Ortsvorsteher, schon länger ein Auge auf die Bauhof-Garage geworfen, die seit mehreren Jahren neben dem Brandenburg-Raum in der Storkower Straße entstehen soll. Dort hätte er gerne auch Sitzgarnituren und ähnliche Festausstattung untergebracht, die die Feuerwehr ihr eigen nennt. Die Sachen, die größtenteils aus Spenden stammen, kommen auch bei vielen Vereinsfesten zum Einsatz. "Auch an den Müggelpark borgen wir die Sachen immer aus", so Wiese. Doch in der Garage, das signalisierte Amtsdirektor Joachim Schröder kürzlich in der Gemeindevertretung glasklar, ist für die Feuerwehr und ihre Sachen kein Platz. Diese Garage soll gebaut werden, sobald das Wetter es zulässt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558427/

Jetzt zeichnet sich eine andere Lösung für die Sachen ab, die jetzt noch mehr schlecht als recht im Depot liegen. Neben dem Depot, an der Seite zum Friedhof hin, könnte eine Extra-Fertiggarage gebaut werden. Im Ortsbeirat von Gosen, den Wiese am Donnerstagabend mit Bürgermeister Thomas Schwedowski bestritt, weil das dritte Mitglied fehlte, sei die Idee befürwortet worden, sagte Wiese am Freitag auf Nachfrage. "Wir müssen jetzt in der Gemeindevertretung am 29. März noch überlegen, ob wir das dieses Jahr in den Haushalt bekommen." Schwedowski war am Freitag nicht zu erreichen.

Nach Angaben von Wiese hat die Feuerwehr auch schon Angebote eingeholt. Demnach geht es um Kosten von 10 000 bis 15 000 Euro. Das Bauwerk sollte etwa 2,5 Meter breit und zwischen sechs und acht Meter tief werden. "Die Garage soll weiß und das Tor rot sein, so dass auch alles zum Dorfanger passt", sagt Wiese.