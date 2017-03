artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Manche Gipfeltreffen haben etwas Triumphales. Vor allem, wenn sich Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin begegnen. Auch bei Erdogans Staatsbesuch in Moskau haben beide Politiker wieder sieghaft gestrahlt, während ihre Minister- seit Jahren sehr inhaltsgleiche - Verträge, Vorverträge und Absichtserklärungen unterzeichneten: zu dem Atomkraftwerk, das der russische Staatskonzern Rosatom im türkischen Akkuju errichten will; zur Pipeline "Turkish Stream", die russisches Gas in die Türkei und von dort auch nach Westeuropa befördern soll; zum bilateralen Handelsvolumen, das man auf über 100 Milliarden Dollar jährlich liften möchte; zum, und das ist neu, möglichen Kauf russischer S 400-Luftabwehrraketen durch das türkische Militär.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558428/

Das Programm des Besuchs wirkte, als wachse zwischen Moskau und Ankara eine neue Freundschaft. Mit Erdogan scheint sich ein weiterer Wackelkandidat aus dem Westen in Richtung des moskowitischen Autokratismus zu verabschieden. Schon redet Russlands Außenminister Sergej Lawrow von einem engen Partner. Tatsächlich gelten Erdogan und Putin als autoritäre Führer, die alles daran setzen, einmal gefällte Entscheidungen durchzuziehen und sich dabei weder um Kritik aus dem In- noch aus dem Ausland kümmern. Allerdings bleibt die Frage offen, ob sich zwei so ausgeprägte Alpha-Männchen wirklich gut vertragen. Zumal sie unterschiedliche Temperamente besitzen. Putin ist im Gegensatz zu Erdogan kein Straßenpolitiker, wilde Worte wie Erdogans Nazismus-Vorwurf gegen die Deutschen verkneift er sich.

Traditionelle Partner sind die beiden - und ihre Länder - nicht. Russland und die Türkei bekriegten sich als eurasische Nachbarimperien jahrhundertelang, noch in Putins ersten Amtsjahren war die Türkei Rückzugsgebiet und Waffenlieferant der tschetschenischen Separatisten. Jetzt machen sich beide Länder beim Rohstoff- und Warentransit aus Mittel- und Südostasien Konkurrenz.

Zwar hoffen die Türken auf russische Bauaufträge, Touristen und Obstimporte, die Russen auf eine Einbindung der Türkei in ihr strategisches Pipelinenetz. Aber bisher hat man sich nur auf eine Rohrleitung geeinigt, die Gas in die Türkei liefert. Auch wenn man nicht drüber redet, beiden Seiten ist klar, dass jeder weitere Pipelinestrang zur Sackgasse zu werden droht, weil die EU nicht mitbauen will. Im syrischen Kriegswirrwarr kämpfen die Russen für den Erhalt des Assad-Regimes, die Türken dagegen wollen jede kurdische Autonomie auf syrischem Boden verhindern. Auch diese Ziele liegen nicht gerade auf einer Linie.

Das ändert nichts daran, dass Putin und Erdogan Europa zeigen wollen, wie wenig man es braucht. Dabei benutzt und nutzt man einander - eine Allianz der Taktik, keineswegs gemeinsamer strategischer Interessen. Putin und Erdogan machen auf Männerfreundschaft, aber es ist sehr fraglich, ob sie einander wirklich vertrauen. Und die Russen mögen es sich zweimal überlegen, ob sie der Türkei S 400-Flaksysteme verkaufen. Die jüngste heftige Krise zwischen beiden Staaten brach im November 2015 aus, damals schossen die Türken über dem syrischen Grenzgebiet einen russischen Kampfjet ab.