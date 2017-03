MTV will Füchsen Paroli bieten

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Seit Wochen wird in Altlandsberg über diesen Handball-Termin gesprochen. Es wird kein normales Drittliga-Match. Die Berliner Füchse kommen am Sonnabend mit 32:0-Punkten zum MTV Altlandsberg in die Erlengrund-Halle. Um 19.30 Uhr wird angepfiffen.