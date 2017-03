artikel-ansicht/dg/0/

Transall-Maschinen auf dem Fliegerhorst Hohn. Die Bundesregierung will mehr Geld für Verteidigung ausgeben. © dpa

Die Bundesregierung will die Verteidigungsausgaben in den kommenden fünf Jahren um weitere 8,3 Milliarden Euro erhöhen. Die Eckwerte für den Bundeshaushalt 2018 sehen eine Steigerung von 37 auf 42,3 Milliarden Euro bis 2021 vor - ein Plus von durchschnittlich vier Prozent pro Jahr. Vom Nato-Ziel bleibt Deutschland damit weit entfernt. Dafür wären fast zehn Prozent zusätzliche Ausgaben im Jahr notwendig - ein stabiles Wirtschaftswachstum vorausgesetzt.

Das Kabinett will die Eckwerte am Mittwoch beschließen. Einen Tag zuvor besucht Bundeskanzlerin Angela Merkel erstmals US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington. Die USA drängen die Bündnispartner, das beim Nato-Gipfel 2014 beschlossene Ziel zu erfüllen, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben.

Die USA kommen derzeit auf 3,6 Prozent und bringen damit zwei Drittel der gesamten Verteidigungsausgaben der Nato auf. Das Zwei-Prozent-Ziel wird nur von vier weiteren Nato-Mitgliedern erreicht. Deutschland gehört mit 1,2 Prozent nicht dazu.

Mit der jetzt geplanten Erhöhung des Verteidigungsetats um 8,3 Milliarden Euro im Vergleich zum jetzigen Finanzplan rückt Deutschland allerdings näher an das Nato-Ziel heran. Das BIP stieg in den vergangenen fünf Jahren um durchschnittlich 1,2 Prozent. Die geplante Steigerung des Verteidigungsetats von 4 Prozent pro Jahr liegt deutlich darüber.

Die Bundesregierung versteht den Nato-Beschluss so, dass sich die Mitgliedstaaten dem Ziel bis 2024 lediglich annähern sollen. Während Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die zwei Prozent für realistisch hält, ist Außenminister Sigmar Gabriel strikt gegen so hohe Ausgaben für Soldaten und Rüstung.

Der Etatentwurf wird wegen der Bundestagswahl Ende September nicht mehr vom aktuellen Parlament beschlossen. Die künftige Regierung wird neue Haushaltspläne aufstellen und eventuell andere Schwerpunkte setzen. Der vorliegende Entwurf kann dafür eine Grundlage sein.