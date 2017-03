Eine starke Gemeinschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (RA) Egal wie stark die Kräfte auch sind, die an der Faustballfamilie des SV 90 Fehrbellin rütteln, sie hält stand. Denn sie zieht seit Jahrzehnten an einem Strang. Die Verbundenheit mit ihrem Sport und der Zusammenhalt haben den Standort Fehrbellin trotz teilweise harter Zeiten inzwischen zu einer Faustball-Hochburg wachsen lassen.

Ein Blick in die Vergangenheit: In den 1970er-Jahren spielten ein Männer- und ein Frauenteam für Fehrbellin Faustball.

Am vergangenen Wochenende feierte die Fehrbelliner Faustball-Familie Geburtstag. Es war ein runder, der siebzigste. 75 Gäste kamen ins Gemeindehaus Langen - und schwelgten dabei auch in Erinnerungen.

1947 wurde die Sektion unter dem Namen BSG Fortschritt gegründet. Kurz zuvor hatte es mit Fritz Vetter einen Mann aus dem faustballverückten Hessen in die Rhinstadt verschlagen. Er entfachte vor Ort das Fieber bei Leo Kikel, Günter Fechner und Hans Falkenhagen. Die erste Fehrbelliner Faustball-Mannschaft war geboren.

Inzwischen ist das Rückschlagspiel, so der Fachausdruck, aus der Rhinstadt nicht mehr wegzudenken. In Fehrbellin wird Bundesliga gespielt. Zwar nur die zweitklassige, aber immerhin. 2015 verpassten die 90er um Kapitän Marten Christ denkbar knapp den Aufstieg in die Eliteliga. Beinahe hätte der Club SV 90 den 2 715-Seelen-Ort Fehrbellin zum doppelten Bundesliga-Status verholfen: im Kegeln und im Faustball.

Dass der Faustball-Sport nicht die mediale Präsenz entfacht wie König Fußball, ist einem Fakt geschuldet: Es ist nach wie vor eine Randsportart. Dabei können die Nationalteams, ob Frauen oder Männer, kaum bessere Werbung betreiben. Sie gewinnen seit Jahren jeden Titel: Weltmeister und Europameister und was es sonst noch so an internationalen Titeln gibt. Deutschland ist eine führende Faustball-Nation.

