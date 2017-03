Polizeibericht Eberswalde vom 10.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558437/

Bernau. Bei der Suche nach Randalierern, die im Bernauer Wohngebiet Am Mahlbusen am Dienstag oder Mittwoch sechs Lampen an einem Gehweg zerschlagen haben, hofft die Polizei auf Zeugen. Wer Hinweise auf die Täter, die offenbar Äste benutzt und einen Schaden von rund 2000 Euro hinterlassen haben, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bernau unter Telefon 03338 3610 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Seecontainermit Farbe besprüht

Bernau. Ein auf einem Firmengelände in der Zepernicker Chaussee in Bernau abgestellter Überseecontainer ist mit silberfarbenen Schriftzügen verunstaltet worden. Der Container stand seit eineinhalb Wochen auf dem an der Bahnstrecke angrenzenden Areal. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro.