Polizeibericht Schwedt vom 10.03.2017

Mescherin. Einen Einbruch ins Feuerwehrgebäude in Mescherin gab es in der Nacht zum Mittwoch. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und kamen über diesen Weg ins Gebäude. Dort stahlen sie aus dem Technikbestand der Feuerwehr eine Kettensäge, einen Bootsmotor, ein Notstromaggregat und 20 Liter Diesel. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort die Spuren und ermittelt jetzt zum Diebstahl im besonders schweren Fall.

Schwarzer Audi in Klockow gestohlen

Schönfeld. Einen direkt neben einem Mehrfamilienhaus geparkten schwarzen Audi A4 stahlen Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Klockow. Das Fahrzeug, nach welchem von der Polizei die Fahndung eingeleitet wurde, hat einen geschätzten Wert von 12 000 Euro.