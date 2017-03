Polizeibericht Neuruppin vom 10.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) 110 Tage Haft warten auf einen Mann aus dem Libanon. In einem Neuruppiner Flüchtlingsheim erfuhr der 43-Jährige, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Handelns mit Betäubungsmitteln vorlag. Er sollte eine Strafe von 2 200 Euro zahlen, die er nicht besaß. Die Mitarbeiter riefen die Polizei.

Auto weggerollt

Neuruppin (RA) Ein Mitsubishi in der Fehrbelliner Straße in Neuruppin war offenbar nicht gegen das Wegrollen gesichert. Der Wagen stieß am Mittwochmorgen mit einem VW zusammen. Schaden: 400 Euro. Ein Revierpolizist entdeckte die Misere.

Beifahrerin verletzt

Neuruppin (RA) Bei einem Auffahrunfall auf der Fehrbelliner Straße in Neuruppinwurde am Mittwochabend eine 53-jährige Beifahrerin in einem Audi leicht verletzt.