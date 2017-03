Polizeibericht Oranienburg vom 10.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg. Weil er seinen Schlüssel vergessen hatte und niemanden wecken wollte, schlug ein 27-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag gegen 2.30 Uhr die Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in der Straße zum Schlosspark mit einem Stein ein, um in seine Wohnung zu kommen. Er musste aber auf dem Balkon ausharren. Als die Polizei Bewohner wach geklingelt hatte und eingelassen wurde, konnte dem Mann die Balkontür geöffnet werden. Den Schaden von 100 Euro wird er aber selber begleichen müssen.

Beim Vorbeifahren zusammengestoßen

Lehnitz. Ein Postauto und ein Toyota stießen am Mittwoch beim Vorbeifahren gegen 12 Uhr in der Kleinen Straße zusammen. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1 700 Euro. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.