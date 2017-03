Polizeibericht Strausberg vom 10.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg. In der Heinrich-Dorrenbach-Straße kontrollierte die Polizei am Donnerstag gegen 3.45 Uhr, einen 16-jährigen Jugendlichen. Er hatte Substanzen bei sich, die auf Drogen schließen ließen, sowie eine Taschenlampe mit einem integrierten Elektroschocker. Diese Gegenstände stellte die Polizei sicher. Die Beamten übergaben den Minderjährigen an Erziehungsberechtigte. Der Jugendliche wurde wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz angezeigt.

Münzboxen aufgebrochen

Fredersdorf-Vogelsdorf. Mitarbeiter einer Tankstelle an der B 1 bemerkten amMittwoch gegen 22 Uhr, dass an beiden Selbstbedienungsstaubsaugern die Münzboxen aufgebrochen und der Inhalt gestohlen worden war. Eine Spurensuche blieb erfolglos. Die Polizisten nahmen eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf.

Teurer Schaden

Rüdersdorf. Unbekannte haben zwischen dem 7. März, 15 Uhr, und dem 8. März, 8 Uhr, eine Fensterscheibe zu einem Bekleidungslager in der Puschkinstraße eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie nichts, hinterließen aber einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Anzeige auf.