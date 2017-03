Polizeibericht Bernau vom 10.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Bei der Suche nach Randalierern, die im Bernauer Wohngebiet Am Mahlbusen am Dienstag oder Mittwoch sechs Lampen an einem Gehweg zerschlagen haben, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Die Unbekannten hatten offenbar Äste benutzt, die nach Baumschnittarbeiten auf dem Boden lagen. Wer die Täter, die einen Schaden von rund 2000 Euro hinterließen, geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bernau unter Telefon 03338 3610 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen

Seecontainermit Farbe besprüht

Bernau. Ein auf einem Firmengelände in der Zepernicker Chaussee in Bernau abgestellte Überseecontainer ist mit silberfarbenen Schriftzügen verunstaltet worden. Der Container stand seit eineinhalb Wochen auf dem an der Bahnstrecke angrenzenden Areal. Von dieser Seite war er besprüht worden. Der Schaden liegt bei rund500 Euro.

Berlin: Der Dammweg muss wegen einer Baustelle noch bis zum 15. März zwischen der Kiefholzstraße und der Köpenicker Landstraße in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Bis zum 31. März verengt sich auf der Ruhlebener Straße, zwischen Teltower Straße und Schulenburgstraße, die Fahrbahn auf zwei Fahrstreifen. An dieser Stelle ist mit Staus zu rechnen.

Verkehrstipp