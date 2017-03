Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 10.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Die Polizei bittet eventuelleZeugen um Hinweise auf offenkundig gewaltbereite Ladendiebe. Am Abend des Mittwochs haben drei Männer in einem Bekleidungsgeschäft in den Lenné-Passagen versucht, Ware zu stehlen. Als sie mit den eingesteckten Kleidungsteilen das Geschäft verlassen wollten, ohne zu bezahlen, sprach ein Angestellter sie an. Daraufhin zog einer der Männer ein Messer und bedrohte den Mitarbeiter. Die drei Männer konnten in Richtung Lennépark flüchten. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro.

Ihre Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03361- 568 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Einbrecher stehlen Computer aus Büro

In der Nacht zum Mittwoch ist in einen Bürotrakt in der Sophienstraße eingebrochen worden. Die Diebe drangen im Erdgeschoss ein und durchsuchten alle Räume. Letztlich verschafften sie sich auch noch Zutritt zu einem Beratungsraum und stahlen dort Computer- und Fernsehtechnik.

Heute wird im Weinbergweg geblitzt.

Blitzer