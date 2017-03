artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Löwenberger Land. (mae) Auf dem Waldgrundstück Am Harenzacken in Grieben ist Gustav sofort zur Stelle, wenn sich Besucher nähern. Von der Terrasse beobachtet der rote Kater das Geschehen ganz genau. Schließlich hat er seit fünf Wochen das Amt des Waldkaters übernommen und vertritt somit seinen Vorgänger "Herrn Schneider" bestens. "Denn Waldkaterkeramik ohne Kater - das geht nicht", lacht Irina Schütze-Schulze.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558445/

Für die 55-jährige Keramikerinaus Grieben beginntgerade die Saison. Im Januar und Februar lief alles etwas ruhiger. Winterpause. So konnte sich Gustav, der aus dem Tierheim gekommen ist, gut auf dem Waldgrundstück einleben. "Herr Schneider, unser alter Waldkater, ist im Juni vergangenen Jahres gestorben. Wir haben zwar Heidi und Fortuna, zwei Katzen, aber ein Kater fehlte", erklärt Irina Schütze- Schulze, während es sich Heidi im Korb nahe der Küchenbank gemütlich macht.

Irina Schütze-Schulze zieht es nach dem Kaffee in den Keller. Dorthin, wo ihre Töpferscheibe auf sie wartet. Im Flur stehen bereits die vielen Keramiken, die die Landfrauen in der vergangenen Woche angefertigt haben. "Das machen wir ein- bis zweimal im Jahr", erzählt sie und trennt mit Hilfe eines Drahtes ein Stück vom großen, feuchten Tonklumpen ab. Dann befeuchtet sie Ton und Hände, und schon fängt sich die Scheibe an zu drehen. In nur ganz kurzer Zeit ist aus dem Klumpen eine Vase geworden.

Die freundliche Keramikerin erzählt von einem kleinen Jungen, der sie auf dem Liebenberger Weihnachtsmarkt gefragt hat, ob sie zaubern kann. Zaubern nicht, aber töpfern. Aber dieses alte Handwerk verzaubert Menschen nach wie vor. Deshalb hat sich Irina Schütze-Schulze auch entschieden, einen kunsthandwerklichen Beruf zu erlernen. "Ich konnte schon immer ganz gut malen", erzählt sie.

Alles habe gut geklappt. Als Jugendliche habe sie sofort eine Lehrstelle in Rheinsberg zur Keramikmalerin bekommen. "Bis 1983 habe ich dort gearbeitet und bin dann ins Drahtwerk Grieben gewechselt", berichtet sie. "In dieser Keramikwerkstatt wurden Dinge für den Alltag produziert. Aber nach der Wende wurde die Produktion eingestellt."

Irina Schütze-Schulze hält für einen Moment inne. "Suche ich mir einen Job oder mache ich das, was ich gut kann?" Die Frau aus Grieben hat sich für die zweite Variante entschieden, ist ihrem Kunsthandwerk treu geblieben und hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. 1993 war das. Bereut hat sie diesen Schritt nicht. Auch nicht, wenn es im Herbst soviel Arbeit gibt, dass ihr Mann darüber nachdenkt, ihr das Essen durch die Futterluke zu reichen, wie er sagt. Denn in Vorbereitung der Weihnachtsmärkte hat die Griebenerin besonders viel zu tun. Dafür ist es zu Beginn des Jahres etwas ruhiger. Erst im März legt Irina Schütze-Schulze wieder voll los, dreht Kaffepötte, Eierbecher, Teller und Vasen ab.

Und sie holt sich den Sommer schon mal in den Keramikkeller, verziert ihre Stücke mit Sommerwiesen, Gräsern und buntem Mohn. "Dieses Motiv ist im vorletzten Winter entstanden, als es draußen besonders kalt und düster war. Den Kunden hat das Motiv gefallen", sagt sie. Die Sommerwiese sei nach wie vor ein Klassiker. "Die habe ich aus dem Drahtwerk mitgebracht", erinnert sie sich. Natürlich fehlen auch Katzen, Kater, Kühe, Schafe und Schäfer nicht auf den Keramiken. "Ich weiß, dass viele der Kunden das, was sie bereits haben, gern erweitern. Neulich rief eine Kundin an, deren Kind den Kaffeepott mit zum Studium genommen hat und die nun Nachschub braucht." Als mal eine Bestellung zur Geburt von Vierlingen bei ihr in Auftrag gegeben wurde, hat es sich die Töpferin nicht nehmen lassen, die Stücke persönlich vorbei zubringen und nicht per Post zu verschicken. "Das war ein munteres Quartett. Echt süß."

Manche Tasse sei mehr als 20 Jahre alt und noch immer schick, ist die Töpferin stolz. Die Ware mit kleinen Fehlern behält sie meistens selbst. "Manchmal tauschen wir auch untereinander", sagt sie und zeigt auf den Kaffeepott ihres Mannes.

Natürlich lasse sie sich bei der Motivwahl von ihrer Umgebung inspirieren. "Als der Winter so düster war, da musste ich immer wieder an die blühenden Mohnfelder im Frühjahr denken", sagt sie. Für Gut Liebenberg hat die Frau aus Grieben sogar eine eigene Keramikserie mit fünf verschiedenen Motiven - Schloss, Teehaus, Seehaus, Kirche und Lindenhaus - geschaffen. "Diese Stücke gibt es wirklich nur auf Gut Liebenberg. Natürlich kann man dort auch den Kaffee aus meinen Tassen trinken", lacht sie und krault Heidi das Fell. Die Katze hat mittlerweile ihr Körbchen an der Küchenbank verlassen und ist in das kleine Verkaufshaus am Grundstückseingang gekommen.

Hier ist auch der Kater Herr Schneider immer noch präsent, ziert Töppe und Milchkännchen. "Ja, das war unser Herr Schneider. Aber Gustav macht sich gut", ist Irina Schütze-Schulze zufrieden.Die Saison hat begonnen. Nun sitzt Irina Schütze-Schulze wieder täglich an ihrer Töpferscheibeund zaubert aus Tonklumpen herrliche Gefäße zum Gebrauch. Und wenn es sein muss und absoluter Hochbetrieb herrscht, dann findet sich sicher ein netter Ehemann, der dasEssen durch die "Futterlucke" reicht.