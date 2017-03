artikel-ansicht/dg/0/

Sachsenhausen. Als vor vielen Jahren ein Apothekencomputer Feuer fing, konnten Margita Munkelt und ihre Mitarbeiterinnen mittels Decke und Feuerlöscher Schlimmeres verhindern, ohne die Feuerwehr zu rufen. Nicht immer geht ein Brand so glimpflich aus, wie damals in der Schleusenapotheke Sachsenhausen. Dann müssen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr ausrücken.

Mehr als 30 sind zurzeit in Sachsenhausen aktiv. Erst am vergangenen Wochenende waren sie zum Brandlöschen in Mühlenbeck in Einsatz. Damit es den Freiwilligen nicht eines Tages an Nachwuchskräften mangelt, bilden die Sachsenhausener Kameraden Jungen und Mädchen aus. Neun sind in der Jugendwehr. 18 Mitglieder zählt die Kinderabteilung. Es gibt sogar eine Warteliste. Geübt wird alle zwei Wochen sonnabends für rund zwei Stunden, "am liebsten mit der Sprühkanone", sagt Jugendwart Patrick Hausotter. Demnächst könnte ein so genannter Ausbildungskoffer mit der Sprühkanone in Konkurrenz treten. Mit ihnen lernen die künftigen Brandbekämpfer spielerisch den Umgang mit Löschutensilien wie beispielsweise Strahlrohrverteilern. "So ein Koffer ist ein tolle Sache", sagen Patrick Hausotter und Andreas Güntherodt. Er ist Vorsitzender des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen und weiß: Um die tausend Euro kostet solch ein Ausbildungskoffer für kleine Feuerwehrleute. Eine Summe, die der Förderverein nicht locker aus dem Ärmel schüttelt. Die Anschaffung ist zwar nicht brandeilig, trägt jedoch zur hohen Ausbildungsqualität bei. Fehlendes Geld ist sozusagen eine kleine brennende Wunde. Auf diese legt die Schleusen Apotheke jetzt ein Pflaster und hilft so heilen. 700 Euro überreicht Apothekerin Margita Munkelt an den Förderverein Feuerwehr. "Jedes Jahr geben wir kostenlose Kalender für unsere Kunden aus. Daneben steht ein Sparschwein mit dem Vermerk, dass Geld für einen guten Zweck gesammelt wird von Anfang November bis Januar", erzählt Margita Munkelt. Sie freut sich über die Spendengroßzügigkeit der Kunden. Davon profitierten bislang beispielsweise der Hospizverein Oberhavel, das Frauenhaus, ein Kamel-Therapiehof in Nassenheide und der Mütter-Kind-Treff für Eltern mit Kindern mit Down-Syndrom. "Diesmal sollte das Geld in Sachsenhausen bleiben. So sind wir auf die Kinder- und Jugendfeuerwehr gekommen", sagt die Apothekeninhaberin. Am 3. März übergab sie das Geld an die kleinen Feuerwehrmänner Louis (5) und Leon (12) sowie an deren Papa und Feuerwehrmitglied Martin Seidl, an Patrick Hausotter und Andreas Güntherodt. "Wir als Förderverein versuchen, für Sachsenhausen so viel wie möglich auf die Beine zu stellen, bieten Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, die auch den Zusammenhalt im Ort stärkt. Da ist es wirklich toll und wir sind sehr dankbar, solche Unterstützung zu bekommen", freuen sich die Freiwilligen Feuerwehrkameraden. "Um die Kids und Jugendlichen am Ball zu halten, setzen wir immer neue Akzente. Der Ausbildungskoffer hilft uns dabei." Der wird ganz sicher im kommenden Jahr zum Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr in Sachsenhausen zu bestaunen sein. Ganz nebenbei werde so zudem die Notwendigkeit einer Freiwilligen Wehr unterstrichen, die rasch vor Ort sein könne, ergänzt Martin Speidl. Er weiß, wie wichtig deren Einsatz ist. Brannte doch sein Unternehmen in Bayern zwei Mal ab.

? (03301) 868 25 12

www-ffw-sachsenhausen-ev.com

Mit ein Grund, weshalb ihm Brandschutz ganz besonders am Herzen liegt. Seine beiden Jungs, Leon und Louis, gehören dem Nachwuchstrupp an.