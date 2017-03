Freibad Neuzelle könnte ans Amt übertragen werden

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle (MOZ) In der Gemeinde Neuzelle gibt es Überlegungen, das Freibad an das Amt Neuzelle zu übertragen. Hintergrund sind jährlich etwa 100 000 Euro Defizit, die der Gemeinde durch die öffentliche Einrichtung entstehen. Bei der Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstagabend in Kobbeln wurde ein von den Mitgliedern Manfred Holzhey, Fritz Matheus und Walter Ederer unterzeichneter Antrag vorgestellt, der unter anderem die Übertragung des Freibades an das Amt in Erwägung zieht.