Leerstehende Platten im Angebot

Wer momentan in Eisenhüttenstadt eine Gebäude sucht, das über größere Nutzungsflächen verfügt, zum Beispiel als Verwaltungs- oder Bürogebäude, hat die Qual der Wahl. Fünf Plattenbauten - vom Vier- bis zum Neungeschosser - werden über verschiedene Immobilienplattformen im Internet angeboten. Die Gesamtnutzfläche allein dieser Gebäude liegt nach Angaben der Verkäufer bei 18500 Quadratmeter. Und das Angebot könnte sich noch erweitern. Denn das kreisliche Job-Center, das sich momentan noch im Haus II der Stadtverwaltung am Trockendock befindet - ebenfalls ein Plattenbau aus dem Anfang der 1980er-Jahre -, wird dort ausziehen und Räume im Bürohaus Karl-Marx-Straße 35c mieten, wo bisher die städtische Gebäudewirtschaft residiert hat. Die Gesamtfläche dieses Plattenbaus beträgt knapp 5000 Quadratmeter, gut die Hälfte hatte der Landkreis für das Job-Center gemietet, sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung der Stadt. Nach Auszug des Job-Centers seien gerade noch 15 bis 20 Prozent des Gebäudes vermietet, unter anderem durch das Stadtarchiv. "Bis zur vorgesehenen Verlagerung des Archivs vom Haus II in das Rathaus erfolgt eine Vermietung", so Reichl. "Eine Veräußerung des Gebäudes kann erfolgen, wenn ein Interessent gewonnen werden kann." Zu den schon 18500 Quadratmetern, die schon im Angebot sind, kämen noch einmal rund 5000 Quadratmeter dazu, also insgesamt rund 23500 Quadratmeter. Es müsste also, umgerechnet, rund zehnmal eine Behörde wie das Job-Center gefunden werden, um alle Flächen zu belegen.

Dass die Interessenten für solche Gebäude nicht Schlange stehen, zeigen die drei Ladenhüter am Stadthafenweg und in der Karl-Marx-Straße, die schon seit mehreren Jahren über eine eigene Homepage angeboten werden und einer Immobilienfirma gehören, die auch das Hotel Lunik in ihrem Portfolio hat:

¦Stadthafenweg 11: neun Geschosse, 3700 Quadratmeter Nutzfläche, u.a. als Wohngebäude, Hotel oder Verwaltungsgebäude nutzbar.

¦Stadthafenweg 12: Neun Geschosse, 3700 Quadratmeter Nutzfläche, u.a. als Wohngebäude, Hotel oder Verwaltungsgebäude nutzbar.

¦Karl-Marx-Straße 37: Sieben Geschosse, 4453 Quadratmeter Nutzfläche, u.a. als Wohngebäude, Hotel oder Verwaltungsgebäude nutzbar.

Für alle drei Gebäude liegt kein konkretes Preisangebot vor.

Noch richtig gut im Schuss sind dagegen zwei Plattenbauten, die über Immobilienportale verkauft werden sollen:

¦Karl-Marx-Straße 36: Das ehemalige AWO-Wohnheim mit sechs Etagen, in dem zuletzt Flüchtlinge untergebracht waren, umfasst 4000 Quadratmeter. Ein Preis wird laut Internetangebot auf Anfrage mitgeteilt.

¦In der Seefichtenstraße wird ein viergeschossiger Plattenbau mit 1200 Quadratmetern angeboten, der 2010 schon saniert wurde. Der Preis liegt bei 420000 Euro.