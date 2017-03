14 Vorschläge bereits gelistet

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Die Stadt will in diesem Jahr noch stärker für das Bürgerbudget 2018 werben, neue Flyer wurden gedruckt, die in den nächsten Wochen unter die Leute gebracht werden. Zum Beispiel am 25. März bei der Shoppingnacht. "Wir haben extra ein Zelt angeschafft", sagt Jens Mörsel, der zuständige Sachbearbeiter in der Stadtverwaltung. Sein Ziel ist es, dass am 8. Oktober doppelt so viele Leute über die Vorschläge abstimmen als wie im vergangenen Jahr. Die ersten 14 Ideen sind bereits gelistet, zum Beispiel Parktaschen am Ärztehaus am Stadtpark, Umgestaltung des Vorplatzes der Rahn-Grundschule und ein Sklupturenpark am Fürstenwalder Dom. Noch ist genug Zeit, um selbst Vorschläge einzureichen, und zwar mündlich, schriftlich ganz klassisch als Brief, als E-Mail oder via Online-Formular im Internet. Aber, darauf weist Jens Mörsel hin, der letzte Abgabetermin wurde vorgezogen: vom 30. August auf den 30. Juni.