ASB mit neuer Beratungsstelle

Falkensee (MOZ) Neues Serviceangebot: In Falkensee ist am vergangenen Freitag eine neue Beratungsstelle des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) eröffnet worden.

"Unbeschwert das Alter genießen, aber bei Bedarf die erforderliche Hilfe zu bekommen, ist der Wunsch vieler ältererer Menschen. Mit unserem Seniorenservice und Pflegeberatungszentrum möchten wir den Senioren der Stadt Falkensee und den umliegenden Gemeinden ein umfassendes Beratungs- und Serviceangebot bieten, damit sie im Alter ein Höchstmaß an Lebensqualität genießen können", so Liane Stawemann-Walter, Geschäftsführerin des ASB-Ortsverbandes in Nauen. Die Beratungsstelle hat ihr Domizil in der Bahnhofstraße 58.