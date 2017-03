Schwedt-Triumph in Gartz

artikel-ansicht/dg/0/

Gartz (MOZ) Zum 14. Volleyball-Frauentagsturnier traten sechs vierköpfige Teams an. Im Modus "jeder gegen jeden" mussten zwei Sätze bis 15 Punkten jeweils die Entscheidungen in den Partien bringen. Gewinner war am Ende SSV PCK Schwedt.