Jagd auf Kyritz und Herzberg

artikel-ansicht/dg/0/

Prignitz/Ruppin (RA) Die Rechnung ist ganz einfach: Bringt Alt Ruppin am Sonntag drei Punkte von Stahl Wittstock mit, ist das Polster des Staffelzweiten der Fußball-Kreisoberliga auf sechs Zähler angewachsen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558463/

Teil II der Saison: Für die meisten Fußballer und auch Schiedsrichter (hier der Perleberger Anton Zaak) endet an diesem Wochenende die Winterpause.

Teil II der Saison: Für die meisten Fußballer und auch Schiedsrichter (hier der Perleberger Anton Zaak) endet an diesem Wochenende die Winterpause. © MZV

Verliert Eintracht aber, ist Stahl trotz "unserer schlechtesten Leistung seit zehn Jahren" wieder im Rennen, so Trainer Dietmar Andree. Stahl Wittstock stand beim 1:6 am vorigen Sonntag völlig neben den Schuhen. Im Nachholspiel gegen Reckenzin (Tabellen-Achter) kassierte die Elf ihre dritte Heimniederlage und versäumte es, auf Rang zwei vorzustoßen. "Schon beim Aufwärmen ahnte ich", blickt der Coach mit Schaudern zurück, "dass heute etwas nicht stimmt. Wir haben uns Fehler gemacht, die sich eine C-Jugend-Mannschaft nicht leistet. Es geht aber auch schon mit der Pünktlichkeit los. Ich werde Konsequenzen daraus ziehen." Andree nimmt keinen aus seiner Generalkritik raus, weder den Keeper "noch die Nummer 15". Erschreckend für ihn: Reckenzin benötigte keine herausragende Leistung, hatte einen 120-Kilo-Mann vorn, der nur den Ball fordern musste und schon wurde er mit Ansage bedient, ohne dass einer meiner Spieler den Torschuss verhinderte."

Mit viel Reden versuchte der Stahl-Trainer in dieser Trainingswoche, die Kurve zu bekommen. "Ich hoffe, dass wir das 1:6 als Schuss vor den Bug nehmen. " Denn nun kommt mit Alt Ruppin die Mannschaft, die auf einem Abstiegsplatz startete und dank einer erstaunlichen Serie seit dem siebten Spieltag ärgster Verfolger von Rot-Weiß Kyritz ist. Zum holprigen Saisonstart hatte das 0:3 gegen Stahl gezählt, als Eintracht auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Stahl nahm die Festung Waldstadion, obwohl die Wittstocker als Aufsteiger beim Titelaspiranten antraten - verkehrte Welt am 28. August 2016.

Trainer Torsten Willecke baute seine Mannschaft um, steckte Robert Wolff in die Mitte der Abwehr und installierte Libero Dennis Kasiske. Doch er und auch Wolff werden morgen fehlen. Am ehesten dürfte Patrick Horn dieses Loch stopfen können. Willecke: "Ziel ist, etwas mitzunehmen." Doch während Stahl vor einer Woche Spielpraxis sammeln konnte, legte Alt Ruppin eine Zwangspause ein. Ein Testspielpartner fand sich, so dass "wir Luft holen konnten fürs Spitzenduell". Stahl dagegen ging diese aus.

Mehr zum Thema steht in der Sonnabend-Ausgabe des Ruppiner Anzeigers.