Bauarbeiten an Schönows Durchfahrt

Bernau (MOZ) Die Winterpause ist vorüber - seit dem 1. März wird an Schönows Hauptverkehrsstraße wieder gebaut. Daran müssen sich auch die Verkehrsteilnehmer wieder gewöhnen, hatten etliche Kraftfahrer in den vergangenen Wochen das Durchfahrtsverbot an der ruhenden Baustelle in ihrem Sinne eher pragmatisch interpretiert.