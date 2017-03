Kahlschlag unterm Kirchturm

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Wieder wird ein alter Baum in Angermünde Opfer der Motorsäge. Die Fällung einer alten Linde am Kirchplatz nach Ende der Baumfällsaison sorgt für Aufregung. In unmittelbarer Nähe brütet derzeit ein Waldkauz, der Vogel des Jahre 2017.

Lautes Brummen von Motorsägen schreckte Passanten auf. Das Geräusch drang auch in die Büros der Biosphärenreservatsverwaltung ganz in der Nähe. Beunruhigt suchten Mitarbeiter dessen Herkunft und mussten erschüttert zusehen, wie eine große, alte Linde auf dem Kirchplatz gefällt wurde. Die Kirchengemeinde als Eigentümer des Grundstückes hatte bereits Ende vergangenen Jahres angekündigt, dass der alte Baumbestand an der Marienkirche aus Sicherheitsgründen teilweise gefällt werden muss, weil ihn Umwelteinflüsse und Pilzbefall geschädigt hatten. Eine Linde am Kirchplatz 1 und zwei alte Ulmen an der Südseite der Kirche sollen gefällt werden.

Die Kirchengemeinde hatte dazu im Sommer ein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt und die Genehmigung bei der unteren Naturschutzbehörde beantragt. Die erteilte am 8. März eine Ausnahmegenehmigung, weil die Frist für Baumfällungen am 28. Februar endete, die Kirchengemeinde jedoch diese Frist angeblich aus organisatorischen Gründen nicht einhalten konnte, bestätigt Jörg Schubert, Amtsleiter der unteren Naturschutzbehörde der Kreisverwaltung Uckermark. Die Ausnahmegenehmigung ist bis zum 14. März befristet. "Die Bäume sind nicht mehr bruchsicher. Der Baumgutachter hat die Fällung empfohlen. Das Gutachten liegt uns vor", begründet Jörg Schubert die Ausnahmegenehmigung.

Am 9. März kreischten die Motorsägen. Ein hundertjähriges Leben einer alten Linde am Kirchplatz 1 ist mit wenigen Schnitten in nur wenigen Minuten beendet. Was Baumfreunde und Naturschützer darüber hinaus bewegt, ist, dass die alten Bäume am Kirchplatz und die Kirche selbst Lebensraum für viele seltene Vogelarten sind. Hier leben ein Falkenpaar und mehrere Dohlenpärchen und in einem der alten Bäume brütet der vom Aussterben bedrohte Waldkauz, der Vogel des Jahres 2017.

"Er braucht die alten Bäume mit ihren ausgefaulten Asthöhlen. Wenn Linden alt werden, dann kommt es bei fast jeder zur Höhlenbildung auch im Stammfußbereich, das ist normal. Alte Linden haben dann innen einen Hohlraum, der Stamm wird nur noch vom äußeren Bereich gehalten. Das tut der noch viele Jahre lang, ohne umzufallen oder abzubrechen", erklärt Beate Blahy von der Biosphärenreservatsverwaltung. "Da wo akkurate Baumpfleger schon vor vielen Jahren dicke Äste abgesägt haben, die aus irgendeinem Grunde störten, sind große Höhlen entstanden, die nutzt nicht nur der Waldkauz, auch Dohlen, Stare oder Tauben ziehen dort ein. Sie haben noch Zeit, das Ende der Sägerei abzuwarten, aber der Waldkauz sitzt schon eine Weile auf seinen Eiern und brütet, und eine so heftige Störung der Brutruhe kann ihn vom Nest jagen. Wenn die Eier aber einen Tag lang unbebrütet bleiben, kühlen sie aus und sterben", warnt Beate Blahy, die gegen die Fällungen im März zur Balz- und Brutzeit bei der unteren Naturschutzbehörde interveniert hatte.

Im Einvernehmen mit der Behörde wurde nun als Kompromiss die Fällung weiterer Bäume aufgeschoben, bis der Waldkauz seine Kinder groß hat.

Zudem wurde durch die Baumsägearbeiten ein großes, aktives Wildbienennest zerstört, das voller Honig war, obwohl die untere Naturschutzbehörde mit der Genehmigung auch die Auflage erteilt hatte, alle Bäume vor der Fällung auf besetzte Niststätten und Höhlungen zu untersuchen. Zudem soll als Ausgleich für verlorene Bruthöhlen ein Eulenkasten an einem anderen Baum oder Gebäude angebracht werden.