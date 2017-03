Geschäftsaufgabe nach 279 Jahren

artikel-ansicht/dg/0/

Geschichte aus Stein: Seit 1738 befand sich in diesem Haus an der Breite Straße 45 die Löwen-Apotheke © MOZ/Thomas Burckhardt

"Ich bin selbst traurig darüber, dass mir am Ende keine andere Wahl mehr blieb", sagt Hannelore Brendel, die Inhaberin der Apotheke, die auch Miteigentümerin des Gebäudes an der Breite Straße 45 ist, das als ältestes Wohnhaus am Markt gilt. Sie habe mehr als ein Jahr lang vergeblich versucht, einen Nachfolger für die Apotheke zu finden, die sie seit 1990 führte. Als im Januar auch der letzte Interessent abgesprungen sei, habe sie sich schweren Herzens dazu entschieden, die Stätte aufzugeben. Dabei sei die Löwen-Apotheke ihr Lebenswerk gewesen. "Aber ich bin ja schon seit einem Jahr Rentnerin und muss mit meinen Kräften haushalten", berichtet Hannelore Brendel, die davon ausgeht, dass die potentiellen Betreiber wohl Schlange gestanden hätten, wenn im Laufe der Jahre in unmittelbarer Nachbarschaft, im Kreishaus und in der Rathauspassage, nicht ebenfalls Apotheken eröffnet worden wären. Viele Stammkunden seien untröstlich darüber, dass sie sich zum Aufhören entschlossen habe.

Älter als die Löwen-Apotheke war nur die Adler-Apotheke an der Steinstraße 3, in der nachweislich seit 1663 Arzneimittel hergestellt und herausgegeben wurden und die im aus dem 17. Jahrhundert stammenden ältesten Eberswalder Fachwerkhaus untergebracht ist, das schon seit 1997 durch Museum und Tourist-Information genutzt wird. "Die Löwen-Apotheke gibt es bereits seit 1738", sagt Birgit Klitzke, die das Museum leitet. Die Apotheke sei durch Peter Arendt an der Ecke Kreuz-/ und Breite Straße eröffnet und 1794 an ihren heutigen Standort direkt neben dem Rathaus verlegt worden. Löwen-Apotheke heiße die Stätte, seit 1836 der Löwenbrunnen auf dem Marktplatz aufgestellt worden sei, blättert die Museumsleiterin in der Chronik von Eberswalde.

Seit Ende der 1960er Jahre habe das Museum immer wieder wertvolle Objekte aus der Löwen-Apotheke erhalten - unter anderem eine Urkunde, die der Preußen-König Friedrich-Wilhelm I. im Jahr 1739 für den Apotheker-Gesellen Peter Arendt ausgestellt habe. "Dieses königliche Privileg hat den Antragsteller in die Lage versetzt, in Neustadt-Eberswalde eine Apotheke zu eröffnen", berichtet Birgit Klitzke. Aus demselben Jahr stamme ein Mörser, der mit weiteren Apothekergerätschaften in der Dauerausstellung gezeigt werde, sagt die Museumsleiterin.

Auch die Adler-Apotheke ist Hannelore Brendel bestens vertraut. In ihr hatte sie von 1975 bis 1986 gearbeitet, bevor sie schließlich zur Wende die Löwen-Apotheke übernahm.

Dass in die Räume im Erdgeschoss an der Breite Straße 45 nie wieder eine Apotheke einziehen dürfte, steht für die Inhaberin so ziemlich fest. Sie hat aber vor, die Immobilie neu zu vermieten. "Dafür werde ich einen Makler einschalten, sobald ich mit dem Räumen fertig bin", kündigt Hannelore Brendel an, der immer wichtig war, das Haus mit dem goldenen Löwen bestens in Schuss zu halten. Auch für das Obergeschoss wird nach ihren Worten bald ein neuer Nutzer gesucht. Noch betreibe dort der Neurologe Dr. Jörg Kessel seine Praxis, der allerdings in vier Wochen in den Ruhestand gehe. "Wir sind gleich alt und waren in einer Schulklasse", verrät die Inhaberin.

Im Eberswalde gibt es nach dem Aus für die Löwen-Apotheke noch neun Apotheken, die jetzt die Notdienstbereitschaft neu aufteilen müssen.