Das Spiel mit der Bande

Eberswalde (MOZ) Schon von weitem waren Jubel, Anfeuerungsrufe und Pfiffe aus der Sporthalle des Finower Gymnasiums zu hören. Die bundesweit ausgetragene Sparkassen Fairplay Soccer Tour machte am Mittwoch Halt in Eberswalde.

Mit Feuereifer dabei: 30 Teams gingen bei der Sparkassen Fairplay Soccer Tour in der Sporthalle Gymnasium Finow an den Start.

© Dirk schaal

Es war schon ein äußerst buntes Treiben, wie auf drei Spielfelder mit umlaufender Bande, je 10 mal 15 Meter groß, Mädchen-, Jungen- oder auch Mixed-Teams einem Ball hinterherjagten. Gerade mal drei Minuten hatten sie Zeit, um nach Fußballregeln des Leder in etwa Eishockey großen Toren unterzubringen. "Die Zeit richtet sich nach der Anzahl der Mannschaften. Hier in Eberswalde sind 30 Teams bei beiden Altersklasse sechs bis zehn und elf bis 13 gemeldet. Das sind etwa genauso viele wie im Vorjahr", sagte Chris Häßner, Mitorganisator von Deutschen Soccerliga.

Aus Barnim, Brandenburg und natürlich Eberswalde kamen die Teilnehmer. Einige spielen regelmäßig in Vereinen Fußball, für andere war es eine Wettkampfpremiere. "Das ist auch unser Anliegen, junge Menschen für Sport zu interessieren, die sonst aus verschiedenen Gründen nicht die Möglichkeit dazu haben", erklärte Marcus Penke vom Landessportbund, der im Rahmen der Initiative Integration durch Sport das Projekt unterstützt.

Doch für das Drumherum hatten die kleinen Teilnehmer keinen Blick, galt es doch im Wettstreit so viele Tore wie möglich zu erzielen und, das ist das Besondere der Tour, das so fair wie möglich. Am Rand der Spielfelder beachteten Schiedsrichter das Geschehen, ohne selbst ins Spiel einzugreifen. Da wurden Gesten gewertet, wie ist der Umgang während des Spiels und wie wird mit Fouls umgegangen.

Der erste Wettkampf überhaupt war es für die Initiative Jugendarbeit Neuruppin, die seit Jahren extra wegen des Turniers nach Eberswalde kommen. Zwei Teams, sieben- bis elfjährige Mädchen in nicht übersehbaren pinkfarbenen Trikots, waren bei den jüngsten Turnierstartern dabei. "Zwei Tore haben wir schon geschossen", riefen strahlend die kleinen Heldinnen. "Seit zehn Wochen trainieren wir extra hierfür, mal schauen, ob wir die Mannschaft auch so weiterführen werden", berichtete Trainerin Vanessa Hofmann.

Ein buntes Quartett mit unübersehbaren fußballerischen Fähigkeiten bildeten Maris, Paul, Jonas und Steve. Teils spielen sie Fußball im Nachwuchs von Preussen Eberswalde oder Schorfheide Joachimsthal oder eben Tennis. Spreewälder Gurken nannten sich die Vier. "Keine Ahnung, einfach nur cool", antworteten sie auf die Frage der Bedeutung der Namenswahl.

Gar nicht cool waren sie, wenn es auf dem Spielfeld zur Sache ging. "Wir wollen gewinnen", lautete ihre Zielsetzung und bei mehr als 20 Teams der männlichen AK 11 bis 13 hatten sie da auch genug zu tun. Die Vorrunde überstanden sie ohne Punktverlust, doch dann hatten sie einen gleichwertigen Konkurrenten im Viertelfinale gegen die Juniortruppe von Rasur Pur. Erst in der Verlängerung machten die Vier Spreewälder Gurken das Weiterkommen klar, das mit einem 4:0-Finalerfolg gegen die Skilluminati vorerst ein glückliches Ende fand. Im Landesfinale geht es am 7. Mai im Tropical Islands für die vier Humboldt-Gymnasiasten im Wettbewerb weiter.

In etwas andere Besetzung trat der amtierende Bundessieger der AK 14 bis 17 am Abend an. Neben den Zwillingen Moritz und Robert Hahn war auch Domenic Bondt mit im Team. "Es wird schwer in diesem Jahr, wir sind nun 18 und müssen bei den Männern ran", erklärte Moritz Hahn. Doch kampflos wollte sich das Trio nicht ergeben. "Es war schon eine richtig gute Zeit zum Finale an der Ostsee. Das werden wir nicht vergessen", sagte Domenic Bondt, bevor die drei auf das Spielfeld gerufen wurden.