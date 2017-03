Oranienburg erkämpft sich Remis

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (OGA) Auch nach dem dritten Pflichtspiel nach der Winterpause wartet der Oranienburger FC Eintracht auf den ersten Sieg. In der Fußball-Brandenburgliga gab es am Freitagabend beim abstiegsbedrohten FV Preussen Eberswalde ein torloses Remis. "Ich freue mich über den Punkt. Es war eine schwere und knifflige Aufgabe", so Trainer Hans Oertwig. Die personell gebeutelten Gäste (bei Tim Kretschmann bestätigte sich wenige Stunden vor der Partie der Verdacht auf Kreuzbandriss) ließen im ersten Abschnitt keine nennenswerten Chancen für die Preussen zu, blieben aber auch in den eigenen Offensivbemühungen blass. Nur in zwei Szenen entfaltete der OFC Gefahr. Nach der Pause gab es keinen vernünftigen Angriff mehr. Der Gastgeber erarbeitete sich Vorteile und gute Chancen. "Wir haben es versäumt, das Tor zu machen", ärgerte sich Coach Frank Rohde. In der 55. Minute lenkte OFC-Keeper Dave Pankow einen 25-Meter-Flachschuss von Steven Zimmermann um den Pfosten. 73 Minuten waren gespielt, als Raif Yaman den Ball aus zwölf Metern vorbeisetzte. Wenig später wurde er von Alexander Schütze am Abschluss gehindert. Letzterer schied daraufhin verletzt aus. So spielte der OFC in Unterzahl zu Ende.