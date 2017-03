artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Hannover (dpa) - Gelungener Start ins Jubiläumsjahr: Beim ersten Konzert zum 30. Geburtstag von Fury in the Slaughterhouse haben rund 11 500 Fans die Rockband in Hannover gefeiert. Erstmals seit der offiziellen Fury-Auflösung vor neun Jahren präsentierten die Musiker rund um die Brüder Wingenfelder wieder neue Songs. «Dass die Party so groß geworden ist, liegt an euch», wandte sich Sänger Kai Wingenfelder an die Fans in der Tui-Arena. «Ein besseres Geschenk hättet ihr uns nicht machen können!»