Optik vs.TeBe: Tabellenführer empfängt Verfolger aus Berlin

Zu den Spielen, in denen die Havelländer in Führung gingen und noch den Ausgleich kassierten, gehört der Auftritt am 4. Spieltag bei Tennis Borussia in Berlin. Klar, dass am heutigen Samstag hinten die Null stehen soll, wenn TeBe am Vogelgesang zum Rückspiel antritt. Doch ein torloses Remis dürfte nicht das heutige Ziel sein. Denn mit einem Sieg könnten die Kreisstädter diesen Verfolger (Platz 4) vorerst abschütteln. Andererseits würden die Berliner, die mit zwei Spielen in Rückstand liegen, durch einen Erfolg am Vogelgesang bis auf fünf Punkte an die Optiker heran kommen. Die Berliner Konkurrenz auf den Plätzen 2 und 3 dürfte auch auf Sieg spielen. Sowohl die VSG Altglienicke als auch der SV Lichtenberg 47 haben Heimrecht am 19. Spieltag. Die Spannung steigt. Der Anpfiff in Rathenow ertönt um 14.00 Uhr.