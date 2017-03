Bewerber-Rekord für Kunstfestival

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Organisatoren von "Art an der Grenze" haben die Bewerbungsphase abgeschlossen. Für das Kunstfestival, das vom 26. April bis 10. Mai im Wesentlichen in den Räumen der Studierendenmeile in der Großen Scharrnstraße stattfindet, haben sich 50 Interessenten beworben.