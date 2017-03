Bürgermeister moderiert, Moderator regiert

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Fürstenwaldes Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst wird am 15. März, von 6 bis 9 Uhr, die Morgenshow bei BB Radio moderieren. Er wird dabei im Sender in Potsdam sein, wurde kürzlich von Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling mitgeteilt. Im Gegenzug werde einer der Moderatoren im Fürstenwalder Rathaus für ein paar Stunden Bürgermeister sein. Ganz nebenbei will er in Fürstenwalde an diesem Tag noch 1000 Unterschriften für ein soziales Projekt sammeln.