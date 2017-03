Stadt präsentiert neue Aufsteller

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Über den Vorbereitungsstand für die geplanten neuen Aufsteller informierte Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos) beim Ausschuss für Kurstadtentwicklung und Tourismus am Donnerstag. "Wir haben zusammengesessen und uns über das Layout Gedanken gemacht", sagte der Bürgermeister. In Abstimmung mit Bauamtsleiter Rainer Texdorf und der Tourismus GmbH haben sie das Layout festgelegt.

Entwurf: So soll das Layout der Aufsteller aussehen.

"An allen fünf Stadteingängen wollen wir die Aufsteller verändern", erklärte Lehmann. Geplant sei, darauf Veranstaltungen anzukündigen oder ein Motiv der Stadt zu präsentieren. Bei Übernahme der Druckkosten könnten die Vereine auf den Aufstellern Veranstaltungen ankündigen, so Lehmann. Die Aufsteller würden auch über eine Wechselplatte verfügen, die immer wieder neu bedruckt werden könne, so der Bürgermeister.

Für fünf Aufsteller mit beidseitigem Druck werden die Kosten laut Lehmann auf 11000 Euro geschätzt. Außerdem gebe es die Überlegung, reflektierende Folien zu verwenden. Diese wären über Scheinwerfer auch bei Dunkelheit besser sichtbar. Allerdings würden sich die Kosten dann verdoppeln, so Lehmann. Der Bürgermeister regte an, das Ganze vorerst an einem Modell zu testen. Geklärt werden müsse zudem, wie das neue Layout finanziert werden kann. Ausschussmitglied Detlev Wieland (SPD) lobte die Flexibilität und Veränderbarkeit des Modells.