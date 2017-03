Im Lastwagen nach Wriezen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1558492/

Hans-Joachim Riebe ist Ortschronist in Schönow und erinnert sich daran, dass seine Mutter beim Hochwasser ´47 in Wriezen ausgeholfen hat

Hans-Joachim Riebe ist Ortschronist in Schönow und erinnert sich daran, dass seine Mutter beim Hochwasser ´47 in Wriezen ausgeholfen hat © MOZ/Lisa Mahlke

Hans-Joachim Riebe war acht Jahre alt, besuchte gerade die zweite Klasse der Schule in Schönow - heute ein Ortsteil von Bernau - als im Frühjahr 1947 der Pegel der Oder immer weiter stieg. "Wir haben hier nichts vom Hochwasser gemerkt", erzählt der heute 77-Jährige im Haus seiner Eltern in Schönow, in dem er seit 1980 wieder lebt.Und doch hatte seine Familie damit zu tun. Denn seine Mutter Anna, damals 41 Jahre alt, sollte die vom Hochwasser Betroffenen unterstützen. "Mit mehreren anderen Frauen sollte sie in der Nähe des damals gebrochenene Oderdamms praktische Hilfe leisten", erklärt Hans-Joachim Riebe. "Alle Frauen hatten Schippen und Spaten bei sich, um den Fluten in Wriezen Herr zu werden."

Etliche Wochen lang - er kann sich nicht mehr erinnern, wie lange es genau dauerte - kam jeden Tag ein Lkw vorgefahren, um die Frauen nach Wriezen zu bringen. "Da waren Holzbänke drauf zum Sitzen. Und wenn in Schönow die Frauen dazugeladen wurden, saßen immer auch schon welche auf dem Lkw", sagt der Barnimer. Woher diese kamen, wann sich der Lkw morgens auf den Weg machte und wann seine Mutter abends wiederkam - das weiß er nicht mehr. Viel gesprochen wurde über die Einsätze nicht. "Für mich ist aber immer wieder das Verblüffende, dass sie die Leute von so weit hergeholt haben", unterstreicht er. "Anderthalb bis zwei Stunden hat der Lkw sicher gebraucht. Es war nach dem Krieg, die Straßen waren kaputt."

Ein paar Details fallen dem Rentner nichtsdestotrotz noch ein. Eine Frau Poppe aus der Goethestraße in Schönow wurde genau wie seine Mutter Anna damals mit dem Lkw nach Wriezen gefahren. "Mit ihr zusammen hatte meine Mutter schon im April ´45 Schützengräben ausheben müssen", erinnert er sich. Und auch der Mann, der den Lkw zur Verfügung stellte, war für Hans-Joachim Riebe kein Unbekannter. "Der Lkw kam aus Zepernick und wurde von Willi Lewandowski zur Verfügung gestellt. Der war eigentlich Schneider von Beruf aber nach ´45 machte ja jeder etwas anderes", erzählt er. Als Fahrer wurde jemand eingesetzt, an dessen Namen sich Hans-Joachim Riebe nicht mehr erinnern kann. Er weiß nur noch, dass diese Person in der Steinstraße in Zepernick, einem Ortsteil der Gemeinde Panketal, gewohnt hatte.

Und was machte der Rest der Familie, während Ehefrau und Mutter in Wriezen das Hochwasser bekämpfte? Hans-Joachim Riebe und sein Bruder Manfred, der zu dieser Zeit 13 Jahre alt war, gingen zur Schule. Wie das Mittagessen damals ablief, weiß er nicht mehr, könnte sich aber vorstellen, dass die Mutter es so handhabte wie an Waschtagen: Dann kochte sie immer das Essen für Manfred und Hans-Joachim vor und stellte es zum Warmhalten ins Bett.

Der Vater der beiden arbeitete 1947 weiter als Tischler, doch seine Situation hatte sich geändert. Zuvor war er selbstständiger Tischlermeister im Ort, hatte seinen Meisterbrief 1932 bekommen. Nach 1945 jedoch wurde ihm das Gewerbe entzogen. "Weil er nominelles Mitglied in der NSDAP war", erklärt Hans-Joachim Riebe. So musste sein Vater wieder als Geselle im ehemals eigenen Betrieb arbeiten.

Dass seine Mutter Geld für die Arbeit in Wriezen bekam, kann er sich nicht vorstellen. "Die Oderflut war bedrohlich, da wollte man einfach helfen", sagt er. "Manches erklärt sich besser, wenn man die Zeit im Kopf hat", schiebt er hinterher und meint damit, dass es damals auch normal war, etwa die 14 Kilometer mit dem Fahrrad nach Tempelfelde zu fahren, um Kartoffeln zu besorgen. So wurde auch nicht viel darüber geredet, warum man nun zwei Stunden auf einer "Holzpritsche" im Lkw nach Wriezen fährt.

Geboren wurde seine Mutter 1905 in Pasewalk. Sie arbeitete bis zur Hochzeit 1932 auf der Insel Riems bei Greifswald in einem Institut, das Tierseuchen erforschte. Zur Zeit des Hochwassers war sie Hausfrau.

Hans-Joachim Riebe lernte im Betrieb des Vaters das Tischlerhandwerk, übte den Beruf 20 Jahre lang aus und war dann Betriebsleiter im Kabelwerk Schönow. Ungefähr 1986 fing er damit an, historische Unterlagen aus Schönow zu sammeln. Seit Mitte der 90er Jahre schreibt er die Geschichte des Ortes auf und darf sich seit 13 Jahren Ortschronist von Schönow nennen. Bis jetzt wurden drei seiner Bücher über die Geschichte Schönows seit 1934 gedruckt, das vierte liegt druckreif vor. In seinen mehr als 30 Ordnern über den Ort findet man auch Seiten, auf denen Hans-Joachim Riebe vor fünf Jahren die Hochwassergeschichte seiner Mutter in Stichpunkten aufgeschrieben hatte.

Haben auch Sie Erinnerungen an das Hochwasser 1947? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie an. Wir kommen gern und schreiben Ihre Geschichte auf, Tel. 03344 41490, E-mail: freienwalde-red@moz.de