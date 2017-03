Nachwuchs schwebt über das Parkett

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Tanzsportabteilung Grün-Gold des SV Motor Eberswalde veranstaltet am Sonnabend erstmals in der 25-jährigen Vereinsgeschichte ein Tanzturnier, welches als reines Junioren- und Jugendturnier organisiert ist.

Mit Spaß dabei: Beim Tanzturnier des SV Motor Eberswalde zeigt der Nachwuchs, was er drauf hat.

Austragungsort dieser öffentlichen Veranstaltung ist das Tanzsportzentrum im Finowfurter Gewerbegebiet. In drei Altersklassen und verschiedenen Leistungsklassen werden sich die Kinder und Jugendlichen den Wertungsrichtern stellen und dem Publikum zeigen, was in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen Leistungssport bedeutet.

Viele intensive Trainingsstunden gehen ins Land, bis man als Turniersportpaar starten und dann vielleicht um einen der begehrten Treppchenplätze wetteifert darf.

Die Tanzsportabteilung lädt dazu ein, sich vom Tanzfieber anstecken und von der Leistung unserer Nachwuchstänzer begeistern zu lassen. Der Beginn der ersten von insgesamt 14 geplanten Startklassen ist um 11Uhr.

Genaue Startzeiten unter www.tanzsport-eberswalde.de.