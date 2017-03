"Wir sind Außenseiter im Spitzenspiel"

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdnitz (MOZ) Nach 14-wöchiger Winterpause starten am Wochenende die Fußball-Frauen auf Kreisebene in die zweite Saisonhälfte. Und der Auftaktspieltag hält gleich ein Spitzenspiel bereit: Der Drittplatzierte, der SV Rüdnitz/Lobetal, fordert Tabellenführer SV Friedrichsthal heraus.

Die beiden Barnimer Teams in der Kreisliga, Rüdnitz/Lobetal und Lok Eberswalde, behaupten sich gut in der Hinrunde. Beide könnten im Kampf um die ersten Tabellenplätze durchaus noch eine gute Rolle spielen, auch wenn Friedrichsthal schon als Favorit der Liga gilt.

Dessen Trainer Thomas Wjasmin freut sich auf den Rückrundenstart. Er möchte sein Team aber nicht schon vorzeitig als feststehenden Meister bezeichnen: "Ich weiß, dass ich eine sehr starke Truppe habe. Und wenn ich alle Spielerinnen beisammen hätte, würde ich auch sagen, dass wir Meister werden. Aber das ist nicht der Fall." Denn mit Roswitha Kupka, Nancy Müller und Franziska Theek fallen drei Leistungsträgerinnen für die komplette Rückrunde aus.

1. SV Friedrichsthal9 50: 5 25

2. Stahl Hennigsdorf9 44: 9 24

3. SV Rüdnitz/Lobetal 10 41:13 19

4. SG Mildenberg9 15:1817

5. Lok Eberswalde9 40:24 15

6. TSG Neustrelitz9 25:41 11

7. Falkenthaler Füchse9 19:32 9

8. Forst Borgsdorf II9 12:22 8

9. SC Klein-Mutz9 5:423

10. Birkenwerder BC 10 9:54 3

Trainerstimmen

Thomas Wjasmin

SV Friedrichsthal

"Ich kann nicht auf den gleichen Kader zurückgreifen, wie in der Hinrunde. Einen Durchmarsch wird es von uns deshalb nicht geben. Aber natürlich werden wir weiterhin in jedem Spiel alles geben und versuchen, zu gewinnen. Das Titelrennen wird aber bis zum Ende spannend bleiben."

Gerd Enderlein

SC Klein-Mutz

"Die Hinrunde verlief nicht optimal. Wir hatten großes Verletzungspech und laufen unseren Ansprüchen deshalb hinterher. Wir wollen uns in der Rückrunde spielerisch entwickeln und in der Tabelle nach oben klettern."

Ronny Wasielewski

SG Mildenberg

"Die Plätze eins und zwei sind bereits vergeben, deshalb versuchen wir, am Ende Platz drei zu belegen. Wer letztlich den Titel holt, ist schwer zu sagen. Wenn ich mich festlegen muss, würde ich auf Friedrichsthal tippen."

Brain Steppons

Lok Eberswalde

"Die Hinrunde lief nicht so, wie wir gehofft hatten. Wir werden uns personell verstärken und uns für die nächste Saison gut aufstellen. Ein Highlight der Rückrunde wird für uns das Pokal-Halbfinale gegen Friedrichsthal. Da müssen wir auf einen schlechten Tag des SVF hoffen. Das Team besteht komplett aus erfahrenen Landesliga-Spielerinnen und spielt seine Gegner Woche für Woche an die Wand. Eigentlich hat Friedrichsthal in der Kreisliga nichts zu suchen."

René Schröder

TSG Neustrelitz

"Wir wollen den Teams vor uns Druck machen, peilen Platz vier an. Generell fühlen wir uns in der Liga wohl."

Dirk Dassow

Birkenwerder BC

"Unser Ziel ist, nicht Letzter zu werden. Natürlich spielen wir hier auch, um Spaß zu haben. Aber der kommt ja ganz von alleine, wenn man gewinnt. Was das Titelrennen angeht, tippe ich auf Friedrichsthal."

Dirk Seifarth

SV Rüdnitz/Lobetal

"Wir sehen uns als krassen Außenseiter, was unser Auftaktspiel in Friedrichsthal betrifft. Der SV Friedrichsthal ist einfach eine Klasse für sich. Das hat die Mannschaft auch in der Winterpause in der Halle erneut unter Beweis gestellt. Das Team ist für mich ein glasklarer Favorit auf die Meisterschaft. Hinter Friedrichsthal und Hennigsdorf ist das Feld aber eng beieinander. Wir selber werden versuchen, uns in diesem Feld weiter gut zu behaupten und wollen am Ende Dritter werden."