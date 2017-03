Werner Gühlsdorf zum zehnten Mal im Sieger-Team

artikel-ansicht/dg/0/

Vierraden (MOZ) Werner Gühlsdorf hat zum zehnten Mal das Kurt-Herzog-Gedenkturnier der VfL-Abteilung Tischtennis gewonnen. Zusammen mit Teamkapitän Marcel Neumann - am Ende ungeschlagen als bester Einzelspieler geehrt - und Udo Schneiderat setzte sich das Trio in all seinen Tagespartien durch.

Der Wettbewerb trägt längst Traditionscharakter. Kurt Herzog, 2013 im Alter von 95 Jahren verstorben, hatte es vor gut zweieinhalb Jahrzehnten gemeinsam mit Spielern des SV Rotation aus der Taufe gehoben. Zur 27. Auflage trafen sich jetzt 16 Spieler aus der Stadtliga und -klasse sowie drei Hobbyspieler, die - entsprechend ihrer Ranglistenplatzierung - in sechs Teams gelost wurden. Gühlsdorf hatte Losglück mit guten Mitstreitern und zeigte dann mit Neumann und Schneiderat starke Leistungen.

Zunächst wurde in zwei Staffeln um den Einzug in die Halbfinals gespielt. Der spätere Turniergewinner behauptete sich mit 4:1 und 5:0 zweimal souverän, "Team Frenzel" zog dank eines 3:2 gegen "Team Berkhahn" in die Vorschlussrunde ein. In der anderen Staffel ging es spannender zu, denn alle Duelle endeten 3:2. "Team Hammer" lag am Ende vor den Teams der Kapitäne Steinberg und Eick.

Marcel Neumann gab sich mit seinem Trio auch beim 4:1 im Halbfinale gegen "Team Steinberg" keine Blöße, "Team Frenzel" sicherte sich gegen den anderen Gruppenersten ("Team Hammer") den Endspielplatz.

So gab es sowohl im kleinen Finale als auch im Endspiel Neuauflagen von zuvor bestrittenen Gruppenpartien. Das Finale wurde richtig spannend. Gühlsdorf/Schneiderat führten im Auftakt-Doppel mit 2:0, mussten es an Barsch/Groß aber noch mit 2:3 abgeben. Dafür verlor der favorisierte Frenzel anschließend im Einzel mit 2:3 gegen Gühlsdorf und wurde Neumann seiner Favoritenrolle gegen Barsch gerecht (3:1). Groß gab nach spannendem Spielverlauf sein Einzel mit 1:3 gegen Schneiderat ab. Der Turniersieger stand also fest, bevor Neumann auch sein letztes Einzel des Tages (3:1 gegen Frenzel) erfolgreich beendete.

Siegerpokal, Urkunden und Preise werden am heutigen Sonnabend bei einer gemütlichen Feier der Vierradener Tischtennis-Abteilung überreicht.

Turnier-Endstand

1. Team 1 (Marcel Neumann, Werner Gühlsdorf und Udo Schneiderat)

2. Team 3 (Hans-Joachim Frenzel, Helmut Barsch, Walter Noack/Wolfgang Groß)

3. Team 4 (Herbert Hammer, Klaus Sachse, René Schulz) - 3:2-Sieger im kleinen Finale

4. Team 2 (Manfred Steinberg, Siegfried Gensch, Frank Winderlich)

5. Team 6 (Gerd Eick, Heiko Brakopp, Gerhard Muskatewitz) - 3:2-Sieger um Platz 5

6. Team 5 (Bernd Berkhahn, Werner Schößler, Thomas Frank)