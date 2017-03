Rapper entdeckten Ribbeck

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland/Ribbeck (MOZ) Ein Birnen verschenkender Angehöriger der Aristokratie hätte das düstere Bild verfälscht, das das sozialistische Bildungssystem von Guts- und Großgrundbesitzern in die Köpfe der Schulkinder projizieren wollte. Daher machten wohl viele aus der DDR erst in der BRD thematisch Bekanntschaft mit Fontanes Ballade "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland".

Gestandene Leute aus dem Westen der Bundesrepublik sind heute klar im Vorteil, wenn es um diese Dichtung Fontanes geht. Viele können die Ballade noch ganz oder in Teilen auswendig. Der literarische Ruhm, zu dem jener Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Westen gelangte, ist so groß, dass die Reiseregion Havelland davon profitiert.

Kaum war das in Kreisbesitz befindliche Schloss zu Ribbeck 2009 saniert gewesen, mehr als 50 Jahre lang wurde es als Altenpflegeheim genutzt, entwickelte der Tourismusverband eine marketingtechnisch brauchbare Kombination aus Fontane, Birne und dem Dorf im Zentrum des Havellands. Das Schloss stellen die Tourismusförderer, die dort Mieter sind, als Tor in die Reiseregion dar - Birne, Gedicht und Fontane sind alljährlich probate Lockmittel auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Die ITB 2017 endet am Sonntag. Zudem gedeiht neben dem Schloss ein Birnengarten mit jeweils einem dort gepflanzten Baum pro Bundesland. Am 24. September ist dort wieder Birnenfest. Laut Darstellung zum diesjährigen Termin auf www.berlin.de würden wie im berühmten Gedicht von Theodor Fontane die geernteten Birnen Kindern zugute kommen: "Sie werden an Kindereinrichtungen im Havelland verschenkt."

Die Aufmerksamkeit wächst offenbar. Ribbeck wird immer mehr zum Begriff. Katja Brunow, Marketingfrau in Diensten des Tourismusverbands, kann überdies davon berichten, dass es sogar Anfragen aus Schulen gäbe, die entweder Ribbeck besuchen oder Publikationsmaterial zum Birnen verschenkenden Adligen anfordern wollen. Darunter sind natürlich auch Bildungseinrichtungen aus dem Osten Deutschlands.

In der Mark gehört die Ballade zwar nicht zum Pflichtprogramm im Unterricht, doch ist sie Bestandteil der zugelassenen Lehrwerke im Land Brandenburg, wie Ralph Kotsch, Pressesprecher des Bildungsministeriums, auf BRAWO-Anfrage erklärt. "Es ist - auch aufgrund der Verbundenheit des Landes Brandenburg mit Fontane - davon auszugehen, dass die Lehrkräfte das Gedicht im Unterricht einsetzen."

Um es heutigen Kindern einfacher zu machen, diese und andere gereimte Werke des 18. und 19. Jahrhunderts auswendig zu lernen, wurden die "Jungen Dichter und Denker" (JDD) vor über zehn Jahren gegründet. Eine Nicola Casper steht am Anfang dieser Geschichte, die sich zunächst an einem Gedicht abquälte. "Sie fing an, das Gedicht in einer Sprechform zu singen, wie eine Rapperin. Das war viel lustiger, und so merkte sich Nicola das Gedicht viel schneller", wie es auf der Internetseite jdd-musik.de heißt. Ein Produzent interessierte sich für die Bildungsinnovation der Familie Casper. Auf dem 2006 veröffentlichten Tonträger werden nicht nur "Der Zauberlehrling" und "Der Erlkönig", "Der Handschuh" und "John Maynard" gerappt, sondern auch "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" und weitere Werke per Sprechgesang vorgetragen.

Fünf Jahre nach Erscheinen der CD wurde der Birnbaum-Rap bei Youtube hochgeladen. Allerdings nur mit eingeblendetem Text, noch ohne Video. Diese Nische füllte erst 2013 eine Produktion mit einem rappenden Jungen. Weitere Raps mit bewegten Bildern folgten. Bislang ist augenscheinlich noch nichts online gegangen, das am Originalschauplatz mit einem echten Herrn von Ribbeck produziert wurde.

Die Möglichkeit dazu besteht theoretisch, da gleich neben dem Schloss Nachfahre Friedrich-Carl von Ribbeck vor Jahren den Kutschstall und die Brennerei erwarb und sanierte und dort voll in Birnen macht (www.vonribbeck.de). Von Ribbeck hatte lediglich 2011 vor TV-Kameras das Ende der Birnbaum-Ballade vorgelesen. Das war in der ARD-Produktion "Havelland - Unterwegs im Seen- und Dichterland". Diese war im Januar 2017 im Hessischen Rundfunk (hr) wieder zu sehen. Fontanes Ballade hatte sich wie ein Roter Faden durch die Sendung mit Moderatorin Katty Salié gezogen. Endstation ihrer Reise war Ribbeck.