Umfrage zum Einkaufen in Finows Geschäften

Eberswalde (MOZ) In Zusammenarbeit mit dem städtischen Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus hat Vivien Gareis, Studentin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde, eine Umfrage gestartet, in der es um den Einkaufsstandort Finow geht. Die Ergebnisse fließen in ihre Bachelor-Arbeit ein - und kommen dem Stadtteilverein zugute, der sich bemüht, Finow in jeder Hinsicht attraktiver zu machen.