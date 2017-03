Unbekannte verprügeln Fahrgäste

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Berlin-Karow (MOZ) Die Bundespolizei sucht nach Zeugen im Zusammenhang mit zwei Vorfällen am Mittwochmorgen. Gegen 9.55 Uhr war ein 22-jähriger Mann auf dem S-Bahnhof Karow von einem Unbekannten geschlagen worden. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf und musste im Krankenhaus behandelt werden.Der Angreifer flüchtete mit einem Begleiter. Beide Männer sollen nach Aussagen einer Zeugin bereits gegen 9.45 Uhr in der S-Bahn der Linie 2 einen anderen Reisenden geschlagen haben. Dieser war jedoch am Bahnhof Blankenburg aus der S-Bahn geflüchtet.