Erfolgreiches Pilotprojekt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Als großen Erfolg werten die Beteiligten das von der Brandenburgischen BKK initiierte Projekt "echt dabei - gesund groß werden im digitalen Zeitalter". Daran teilgenommen haben nicht nur Schüler der Goethe-Grundschule sondern auch Kita-Kinder. "Für uns war es das Pilotprojekt in der Region", sagt Annette Rogalla, Pressesprecherin der Brandenburgischen BKK. Sie hofft, dass sich weitere Grundschulen dafür interessieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558504/

"Echt dabei", das über richtige Mediennutzung aufklären soll, wendet sich nicht nur an die Kinder, denen das Thema in einem Theaterstück näher gebracht wird. Ein weiteres Modul ist eine Lehrerfortbildung, für die die BKK den Referenten stellt. Schließlich werden auch Eltern mit einbezogen.

"Die Aktion ist ein Teil unseres Präventionsprogramms Lebenswelt Kind", erklärt die Pressesprecherin. Die Krankenkasse stellt dabei nicht zuletzt den Aspekt der Adipositas, also der Fettleibigkeit, in den Vordergrund. Die Gefahr dazu besteht, wenn Kinder ihre Freizeit nur noch vor dem Computer und Fernseher verbringen, sich nicht bewegen. Dass die Welt nicht nur daraus besteht, dazu will das Projekt ermuntern.