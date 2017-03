Familientreff Ende Mai abgesagt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Übergabe des bisher städtischen Spreeparks an die neu gegründete Spreepark Gesundheits GmbH ist offensichtlich nicht ganz ohne Blessuren vor sich gegangen. Eine größere Gruppe, die für Ende Mai gebucht hatte, zieht es nun vor, nicht an die Spree zu kommen.

Schon Anfang November hatte Werner Groba aus Hosena bei Senftenberg alle fünf Ferienwohnungen und das Foyer für das Wochenende nach Himmelfahrt gebucht. Da war der Spreepark noch in städtischer Hand, zum Jahresanfang erfolgte der Betreiberwechsel. "Als meine Frau am 7. Februar mehr zufällig anrief, weil wir noch nachbuchen wollten, erfuhr sie, dass der neue Betreiber uns alle in das Hotel ,Zum Schwan' umgebucht hätte und wir nur das Foyer im Spreepark für 150 Euro nutzen könnten", schreibt Werner Groba an die Märkische Oderzeitung. Er war aufgebracht und schwer enttäuscht. Vor allem von Sebastian Nagel von der Stadtverwaltung, mit dem er die Buchung abgeschlossen und der auf eine weitere telefonische Nachfrage im Februar nicht mehr reagiert hätte. So schreibt es jedenfalls Werner Groba. Sebastian Nagel war wegen Urlaubs am Freitag für eine Nachfrage nicht zu erreichen. "Aber für die Stadt ist offenbar das Thema Spreepark auch Geschichte ... Für unsere Planungssicherheit wäre eine schriftliche Information wichtig gewesen", meint Werner Groba, der mit einer Gruppe von etwa 30 Personen an jenem Wochenende anrücken wollte.

Als Ralf Becker, Geschäftsführer der Spreepark Gesundheits GmbH, das Beschwerdeschreiben erreichte, entschuldigt er sich bei Groba zunächst dafür, "dass die neue Situation mit dem Spreepark Beeskow Ihnen erhebliche Unannehmlichkeiten bereitet hat". Becker schildert ihm, dass mit der Übernahme des Spreeparks auch der Buchungsplan für den Saal und die Ferienwohnungen für 2017 übernommen worden sei. Aber der Name Groba habe in der Buchungsliste nicht vorgelegen, weder eine Adresse, noch eine Telefonnummer, noch ein Vertrag. Laut Becker seien "die Ferienwohnungen von der Stadt nicht mit der Bedingung übergeben worden, dass der neue Betreiber diese wie vorgeplant für 2017 zu übernehmen hat." Weil statt der fünf nur noch drei Ferienwohnungen (zwei werden zu einer Physiotherapie umgebaut) zur Verfügung stünden, habe er nach einem Ersatz gesucht und im Hotel "Zum Schwan" nach freien Zimmern gefragt. "Aber ich habe nicht gebucht", korrigiert Becker die Aussage von Werner Groba. "Wir haben aber Herrn Groba angeboten, für sein Familientreffen, das Foyer, die Terrasse und Küche des Spreeparks in dieser Zeit nutzen zu können." Zwischenzeitlich erkundigte sich Werner Groba im Hotel "Zum Schwan". 15 Zimmer hätte er haben können, nach seinen Informationen zu Preisen von 82 bis 96 Euro pro Nacht. "Das ist uns zu teuer", sagt Groba, nachdem der Familienrat getagt hat. "Wir werden nicht nach Beeskow kommen."

Seine Freundschaft mit der Stadt Beeskow, die er sehr schön findet, will er dennoch nicht kündigen, denn sein Boot liegt im Spreepark-Marina an. Auch Ralf Becker sagt. "Wir würden uns freuen, Familie Groba wieder begrüßen zu können."