Zwei echte Geografie-Asse

Wriezen (MOZ) "Schreibe die Namen der Kontinente auf, deren östliche Küsten an den Atlantischen Ozean grenzen." "Tony hat die Frage genau gelesen und deshalb gewusst, dass Nord- und Südamerika gefragt waren", erklärt Frank Püschel, Geografielehrer und stellvertretender Schulleiter der Wriezener Salvador-Allende-Schule. Mit dieser und mit 19 anderen korrekten Antworten auf 20 Fragen ist der Elfjährige nun Schulsieger seiner Altersklasse. "Und", fügt Frank Püschel hinzu, "schon im vorherigen Jahr war Tony als Fünftklässler besser als so mancher Sechstklässler", hebt er die Geografiekenntnisse des Grundschülers hervor. Ebenso gut kennt sich Zehntklässler Julian Woitzik in der Welt der Topografie, physischen sowie städtischen Geografie aus. Auch er hat sich im internen Schulwettbewerb an die Spitze gesetzt. "Geografie gehört schon zu meinen Lieblingsfächern", sagt der 15-Jährige. In Europa hat er bereits einige Länder und Kulturen zu Gesicht bekommen. "Ich war in Griechenland, den Niederlanden, Spanien und Italien", erzählt der Schüler. Reizvoll findet er vor allem Nordamerika. "Ich würde gern mal nach Kanada oder in die USA reisen", sagt Julian Woitzik.