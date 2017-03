Mobile Sprechstunde

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke besucht am Dienstag die Firma Enno Roggemann GmbH & Co. KG in Basdorf. Am Nachmittag bietet er in Wandlitz von 15.30 bis 16.45 Uhr eine mobile Bürgersprechstunde an. Unter dem Titel "Draußen und vor Ort" verspricht Zierke auf dem Parkplatz vor dem Edeka-Markt, Prenzlauer Chaussee 165, "lockere Atmosphäre statt Hinterzimmergespräch". "Ob Meinungen oder Fragen zu aktuellen Bundesthemen - ich freue mich auf den Austausch mit den Bürgern und auf Hinweise", sagt der Sozialdemokrat.