Alter Gutshof im Mittelpunkt der Mühen

Tage, an denen das Tor zum alten Gutshof mal geschlossen ist, sind selten. Für die engagierten Heimatvereinsmitglieder gibt es dort immer etwas zu tun. Im zurückliegenden Jahr standen die Beräumung und Sanierung der ehemaligen Scheune im Mittelpunkt vieler Aktivitäten. Sie erhielt eine neue Giebelwand und ein dichtes Dach. Fenster und Türen wurden aufgearbeitet oder angefertigt und der Fußboden so hergerichtet, so dass dort schon manch eine Veranstaltung stattfinden konnte.

Der Rechenschaftsbericht, den die Vorsitzende Hannelore Korth zur Mitgliederversammlung vorlegte, enthielt unzählige Fakten und Beweise für die fleißige Arbeit des Vereins, der inzwischen 47 Mitglieder zählt. In den vergangenen zwei Jahren trugen die Mitglieder des Vereins 16 751 Euro an Spenden vor allem durch die Aktion "Mein eigener Mauerziegel" zusammen. Mitglieder und Helfer leisteten insgesamt 3720 Stunden, "das entspricht einer Arbeitsleistung von 37 200 Euro", rechnete Hannelore Korth zusammen. Besonders dankte sie Lothar Zabel für seinen Fleiß. Die Ausgaben für den Gutshof für Planung und Bauleistungen, Material und Entsorgung von Asbest sowie die Betriebskosten in den zurückliegenden zwei Jahren beliefen sich auf fast 66 000 Euro. Wenn auch Fördermittelanträge ans Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege Potsdam für die Brennerei-Sanierung nicht erfolgreich waren, gab es doch von der Gemeinde eine Zuwendung für die Sicherung von Teilen der ehemaligen Brennerei. Inzwischen darf das einsturzgefährdete Obergeschoss des Speichers abgetragen werden, und die Baugenehmigung für die ehemalige Brauerei als öffentliches Heimathaus, entsprechend Erbbaurechtsvertrag barrierefrei, liegt nunmehr vor.

Das Ensemble, bestehend aus Gär- und Pächterhaus, wurde etwa zur selben Zeit errichtet wie die Kirche, also Anfang des 18. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit wollte Gutsbesitzerin Agnes von Görtzke auch in Fredersdorf Bier brauen, um den schäumenden Gerstensaft nicht weiter teuer aus Altlandsberg beziehen zu müssen. Ihr Antrag zur eigenen Bierproduktion wurde aber abgelehnt. Somit könnte die nördliche Teilbebauung zunächst als Brauerei und dann um 1830 als Brennerei genutzt worden sein. "Wer jetzt auf den Gutshof kommt, sieht, dass Dach und Mauerwerk abgetragen sind und das Notdach fast fertig ist", sagte die Vereinsvorsitzende.

Die Vereinsaktivitäten "beschränken" sich nicht nur auf den Gutshof und die dortigen Sanierungsarbeiten. Wie die Altforderen lebten, wird akribisch erforscht und ist inzwischen in 26 größeren und kleineren Veröffentlichungen nachzulesen. Vereinsmitglieder betreuen Ausstellungen in der Heimatstube, im Taubenturm und zu besonderen Ereignissen, wie die von Petra Richter zum Thema Jüdisches Leben in Fredersdorf, die beim Brückenfest zu sehen war. Auf Schautafeln berichten die Vereinsmitglieder über ihre Arbeit und ihre Projekte. Helmut Lattwin präsentierte die Galerie "Bauernfluch - Feldsteinarbeiten" zum Tag des offenen Denkmals. Die Ortschronistin Petra Becker stellte Wissenswertes über Giacomo Meyerbeer zusammen und künstlerische Holzfiguren von Dagmar Jester bereicherten den Weihnachtsmarkt. Und Vereinsmitglieder vertraten an zwei Tagen die Gemeinde am Stand der Gartennachbarn auf der Grünen Woche.

Nicht nur die Nachbarn und Bürger des Ortes kommen, wenn der Verein einlädt. Beim Lagerfeuer, beim Maibaumaufstellen, zum Taubenturmfest, am Tag des offenen Denkmals, beim Kürbisfest und beim Weihnachtsmarkt herrscht reges Gedränge auf dem Hof. Gern ist der Verein auch Gastgeber für Schulen, Theaterkreis, Lesungen und Veranstaltungen der Gemeinde mit deren Gästen, und gern werden kundige Vereinsmitglieder als Vortragende eingeladen.

Die Vielfalt der Aktivitäten und Initiativen unter einen Hut zu bringen und dennoch die Übersicht zu behalten, ist eine anstrengende Aufgabe für den Vereinsvorstand. Da der bisherige alles offensichtlich gut bewältigte, wurden seine Mitglieder - an der Spitze Hannelore Korth - von der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend in ihren bisherigen Funktionen einstimmig bestätigt.