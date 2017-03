Mit Maurer- und Tischtenniskelle

artikel-ansicht/dg/0/

Immer am Ruder: Rudi Schulz ist ein treuer Teilnehmer der MOZ-Kanu-Meisterschaften und lässt als langjähriger Sportler stets viele Jüngere hinter sich. So auch bei der Auflage vor zwei Jahren in Zeschdorf.

"Hallo, grüß dich! Du warst doch mal mein Lehrmeister!" Erst kürzlich hatte ihm wieder mal jemand von einer Baustelle her zugerufen. Dort, wo gerade die Verwaltung des Bauhofes entsteht, sind sie also auch dabei, seine um die 1000 ehemaligen Lehrlinge des Bauhandwerks, denen er in seinen Jahren als Oberlehrmeister des Landbaukombinates auf den beruflichen Weg geholfen hatte. Die Augen leuchten, wenn er sich Fotos aus den 1960er-Jahren anschaut, auf denen "seine" Lehrlinge zu sehen sind. Frauen wie Männer. Und aus den meisten sind gute Handwerker, manche sogar Meister und Unternehmer geworden. Direkt nach der Lehre, mit gerade einmal 19 Jahren, bekam er das Angebot, am Lehrhof als Ausbilder zu arbeiten. Für ihn eine Chance, die er ergriff und die ihn 41 Jahre lang an die Einrichtung binden sollte. Zuerst war er Lehrausbilder, dann Lehrmeister, Oberlehrmeister und später Leiter des Wohnheims des Landbaukombinats.

Gern erinnert er sich an die Errichtung von sieben Häuschen im Lindenweg-Viertel zurück, wo er selbst mit seiner Christel wohnt. Und an den Bau des Verwaltungsgebäudes der ehemaligen Meliorationsgenossenschaft am Weidenweg. Kreisbaubetriebschef Hubert Nowack hatte ihn damals um Hilfe gebeten. Aus dieser Zeit stammen auch die "Putz-Graffiti", die er an seinem eigenen Haus ausprobiert hatte und dann nach einem Entwurf von Waldemar Gewand am Giebel des Verwaltungshauses angebracht hatte. "Es war ein Bild von einem Bagger, der einen Graben räumt", erinnert sich Schulz. "Als das mit Dämmplatten zugenagelt wurde, standen mir die Tränen in den Augen", sagt der Jubilar. Aber so ist das "Putz-Graffito" wenigstens noch erhalten. Wenn die Dämmung mal abkommt, ist es wieder zu sehen. Rudi Schulz kann sich somit als ältesten Graffiti-Künstler im Oderbruch bezeichnen.Im Oderbruch stand vor 80 Jahren auch seine Wiege. In Kienitz wurde er als jüngster von drei Söhnen des Stellmachermeisters Ewald Schulz geboren. Über seine Erlebnisse zum Kriegsende dort hatte die MOZ bereits berichtet: Den 31. Januar 1945 wird er nie vergessen. Als er sich auf den Schulweg machte, kam ihm alte Frau entgegen und rief: "Lauf schnell weg, Junge, die Russen kommen!" Der Tross flüchtete bis Landsberg. Bis Mitte April suchten die Kienitzer in den leeren Häusern Schutz, waren vor allem damit beschäftigt, jeden Tag etwas Essbares aufzutreiben. Seinen achten Geburtstag im März erlebte Schulz als Tag, der vom Kampf ums Überleben geprägt war. Zuvor hatte sich ein Splitter in sein Bein gebohrt.

Zum Hochwasser 1947, es war wieder März und Rudi Schulz hatte gerade seinen zehnten Geburtstag gefeiert, wurde das Dorf evakuiert. Mit Holzgas-Lkw ging es zunächst nach Karlshof und Gusow und dann weiter nach Buckow. Von dort ging es zur Erholung nach Herzberg/Dahme, wo die Oderbruchkinder alle einheitliche Kleidung bekamen.

Rudi Schulz hat noch ein Foto, das ihn in dem Anzug zeigt: Da ist er schon wieder zuhause mit seinem Hund Trolli zu sehen, einem gefürchteten Eierdieb in Kienitz.

Vor 70 Jahren kamen die beiden älteren Brüder aus amerikanischer Gefangenschaft zurück. Und die letzte Post vom Vater traf ein: Mit der Nachricht von seinem Tode in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager. Die Mutter starb bald darauf aus Kummer und hinterließ das Vermächtnis: "Passt mir auf den Jüngsten auf!".

Rudi Schulz lässt seither keine Gelegenheit aus, um der jungen Generation von den Kriegserlebnissen zu berichten.

Heute verbinden viele Rudi Schulz mit dem Tischtennissport. Angefangen hatte dieses Kapitel 2002: "Mein Enkel Benny spielte damals als 14-jähriger Steppke in Marxdorf. Er fragte mich, ob ich ihn nicht bei den Stadtmeisterschaften betreuen könnte." Was er dort erlebte, war eine einzige Enttäuschung. Also küsste Rudi Schulz die Sportart in der Stadt wieder wach.

Heute sind wieder viele aktive Sportler im Verein tätig. Er selbst lernte das Schmettern und Schneiden schon in jungen Jahren. Tischtennis war zu seiner Jugendzeit noch recht verbreitet. Für sein Engagement für den Sport hat ihn die Kreisstadt kürzlich mit der "Goldenen Zicke" geehrt.

Rund 65 Wegbegleiter, Freunde und Familienangehörige - Rudi Schulz hat zwei Kinder und vier Enkel - sind an diesem Sonnabend dabei, wenn er seinen 80. Geburtstag ganz groß feiert.