Gescheiterte Vermessung

Schönermark (MOZ) Mit einer schier unglaublichen Idee wollte der Bildhauer Jörg Steinert Sizilien erobern. Der Versuch ging in die Hose. Jetzt ist Steinert plötzlich bekannt in der dortigen Kunstszene. Als Botschafter der Uckermark eröffnet er im April eine Ausstellung seiner berühmten Pferde.

Sizilien ist das Traumland eines jeden Bildhauers. Hier treffen sich die verschiedensten Kulturen. Hier findet jeder sein Motiv zum Arbeiten. Der Ruhm byzantinischer, griechischer und auch neuerer Vergangenheit steckt noch in den Mauern. Auch Jörg Steinert fährt seit 20 Jahren regelmäßig nach Sizilien, um sich die Kultur anzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Doch 2016 genügte es dem Schönermarker Bildhauer nicht mehr, nur Tourist zu sein. Ihn hatte eine Idee gepackt: Er wollte Klang und Architektur verbinden, den goldenen Schnitt mit der Harmonielehre.

Mit Feuereifer bereitete er große Holzplatten vor, grundierte sie und hoffte, die zuvor vermessenen Fassaden vorhandener Bauten direkt vor Ort großformatig mit Tusche zeichnen zu können. Dazu baute er sich eigens ein Metallgestell auf Rädern, kaufte ein Lasergerät und packte alles in seinen Transporter. Nach 2500 Kilometern Wegstrecke und den ersten Versuchen erkannte er: "Eine Sch...-Idee." Denn es regnete nicht nur, sondern seine gesamte aufsehenerregende Ausrüstung war schlichtweg zu groß für italienische Verhältnisse. Er konnte in Catania weder seinen Transporter parken noch das Rollgestell aufbauen, ohne den gesamten Verkehr zum Erliegen zu bringen.

Frustriert gab er auf und suchte sich ein Zimmer am Meer. Doch zuvor schaute er noch an einer Galerie vorbei, in der gerade eine Ausstellung eröffnet worden war. Dem Italienischen mächtig, fand er schnell das Gespräch mit einem Künstler, der ihn sogleich mit der Leiterin des Teatro Machiavelli bekannt machte. Und weil Jörg Steinert stets mindestens eins seiner berühmten Bronzeguss-Pferde auf Reisen mitnimmt, eroberte er unverhofft und unbürokratisch die Herzen der Italiener. Schon 20 Minuten später standen seine Skulpturen in der Galerie.

Dann ging alles Schlag auf Schlag. Kunstfreunde fanden eine preiswerte Unterkunft in einem verlassen Weingut, zeigten ihm den Weg in den Steinbruch. Von dort kehrte er mit Arbeit beladen zurück. Werkzeug hatte er dabei. Und dann schuf er gleich sieben neue Wachsformen für den Bronzeguss, bearbeitete zwei Steinskulpturen und lernte beim Wein allerlei Leute aus der Kunstszene kennen, darunter einen Bronzegießer und einen Kollegen aus Griechenland.

"Die Resonanz dort war enorm", erzählt Jörg Steinert. Alle erdenklichen Leute wollten den skurrilen Deutschen sehen, der mit viel Krach und Staub in dem vergessenen Weingut herumwirtschaftete und ganz nebenbei Bäume beschnitt, den Hof aufräumte und Türen ölte. "Eine solche Resonanz würde ich hier in Deutschland oder in der Uckermark nie bekommen." Seine Begründung für dieses Phänomen: "Auf Sizilien bin ich ein Exot, weil alle anderen der Szene dort mindestens eine Professur haben." Er selbst bezeichnet sich jedoch nicht einmal als Künstler, sondern besteht auf "Bildhauer".

Zurückgekehrt nach Deutschland hat Jörg Steinert in der Zwischenzeit die neuen Bronze-Pferde gegossen. Auch sie gehen auf die nächste Italienreise. Denn das Ergebnis seines kraftraubenden Polierens kann der Uckermärker vom 21. April bis zum 5. Mai nun mit eigener Ausstellung in der Galerie des Teatro Machiavelli in Catania zeigen. Zur Eröffnung rechnet er mit mindestens 200 Gästen - auch das ist hierzulande kaum zu schaffen. Danach will er dort weiterarbeiten wie im Vorjahr.

Das Gestell mit Rädern hat immer noch keine Verwendung gefunden. Aber neue Ideen sind entstanden. Und die italienischen Kollegen wissen inzwischen, wo um alles in der Welt die Uckermark liegt.