Teure Unachtsamkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Wenn die rot-weiße Kelle am rechten Fahrbahnrand auftaucht, ist es schon zu spät. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen gibt es kein Pardon. Wer gelasert wird, zahlt. Die Bernauer Revierpolizisten legten sich in dieser Woche an der Ladeburger Chaussee auf die Lauer.

artikel-ansicht/dg/0/1/1558520/

Eigentlich trifft "lauern" es nicht. Die Polizeibeamten wollen ja wahrgenommen werden, sagen sie. Ihre Anwesenheit an diesem Donnerstagmittag solle dazu führen, dass gar nicht erst zu schnell gefahren wird. Wer ihnen trotzdem in die Laser-Falle tappt, dem vergeht das Lachen meist schnell. Sechs Mal hat es an diesem Tag innerhalb von eineinhalb Stunden Autofahrer erwischt. Die meisten zeigen sich einsichtig. Schließlich ist die Stelle, an der Franco Großkopf und seine Kollegen Rocco Stegemann und Ronny Ladewig ihren Posten bezogen haben, mit Bedacht gewählt. Hier an der Ladeburger Chaussee befinden sich gleich zwei Schulen: die Oberschule am Rollberg und Evangelische Grundschule. Es gilt Tempo 30.

Gut sichtbar an der Ecke zur Sachtelebenstraße in Richtung Schulen haben die Revierpolizisten das Laser-Gerät aufgestellt. Bei dieser Geschwindigkeitsmessung wird ein Laserstrahl in Sekundenschnelle bis zu 3000 Mal hin und her geschickt, bis ein Ergebnis vorliegt. Ein Polizeibeamter signalisiert dem Autofahrer gleich im Anschluss, anzuhalten.

Bis es den ersten Autofahrer erwischt, vergehen nur wenige Minuten. Ronny Ladewig winkt den Kombi einer Frau heraus. Die Frau mit den kurzen, dunklen Haaren ist überrascht, plötzlich in einer Polizeikontrolle zu stecken. "Wir haben gequatscht", räumt Jeanette B. aus der Schorfheide ihre Unachtsamkeit ein. Führerschein, Fahrzeugpapiere, Ronny Ladewig weist sie auf ihr Vergehen hin: 41 Kilometern pro Stunde wurden gemessen. "Sie können Einsicht in das Gerät nehmen", bietet ihr der 51-Jährige ab. Sie lehnt ab. Nach Abzug der Messfehlertoleranz von drei km/h (innerorts und bis 100 km/h) sind das immer noch acht zu viel. Die 15 Euro Verwarngeld kann Jeanette B. überweisen. "Bargeld nehmen wir nicht mehr an", sagt Ronny Ladewig. Zudem muss der Polizeikommissar die Fahrerin belehren. "Denken Sie dran, hier kommen Schüler entlang." Überhöhte Geschwindigkeit zählt zu den Hauptunfallursachen im Straßenverkehr.

Ladewig unterstützt die Bernauer Polizeikollegen zur Zeit. Eigentlich ist der Kommissar für das Brandenburgische Viertel in Eberswalde zuständig. Franco Großkopf war zuvor ebenfalls in Eberswalde eingesetzt. Seit Februar ist der Polizeiobermeister im Bernauer Revier für Puschkinviertel, Kirschgarten, Ladeburg und das Wohngebiet An den Schäferpfühlen zuständig. Er sagt: "Die Leute sind vom gleichen Schlag wie in Eberswalde."

Tagesschnellster, wie die Polizeibeamten gern scherzen, wird Benjamin Legler. 24 Kilometer pro Stunde ist der 36-Jährige drüber. "Das wird durch die zentrale Bußgeldstelle geahndet", sagt Rocco Stegemann. Was bedeutet, die Fahrt nach Hause hat den zweifachen Vater im weißen Van 80 Euro Bußgeld und einen Punkt gekostet. "Ich rede mich da nicht raus", sagt er. An einer Schule solche Kontrollen durchzuführen, finde er vollkommen richtig.

Verständnisvoll hätten sich alle Autofahrer gezeigt, sagt Rocco Stegemann anschließend. Die Zahl der Sünder sei durchschnittlich gewesen. "Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn wir niemanden hätten anhalten müssen", fügt er hinzu. Die Beamten werden wiederkommen. Gerade zu Gefahrenschwerpunkten wie Schulen und Krankenhäusern.