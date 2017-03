Ankommen in Ützdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Der Himmel klart langsam auf in Ützdorf. Das Örtchen an der L29 zwischen Wandlitz und Lanke zählt nicht viele Grundstücke. Eine Gaststätte, ein Parkplatz mit Schildern, die auf Wandermöglichkeiten hinweisen, ein Pferdehof. Ziegen grasen in einem Gehege. Von einem Gehöft sind Kinderstimmen zu vernehmen. Es handelt sich um Gäste der Jugendherberge Liepnitzsee, die nach draußen stürmen.

Besucht man Ützdorf aus Richtung Osten, steht das ehemalige Schwesternwohnheim, das seit Ende vergangenen Jahres zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird, unmittelbar rechts hinterm Ortseingang an der Hauptstraße. Gegenüber verläuft ein neuer Radweg nach Lanke. "Der kam natürlich genau zur richtigen Zeit. Zufall, aber eine tolle Sache", sagt Mario Drechsler, Leiter der Einrichtung. Er ist über den Träger, die Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, im Haus beschäftigt.

Vor Kurzem hat die Stiftung Fahrräder angeschafft. Wer eine etwa 90-minütige Verkehrsschulung mitmacht, bekommt eines. Zwei Kilometer sind es bis ins schon weitaus belebtere Lanke. Und auch die Hauptstadt ist aus Sicht des Heimleiters in greifbarer Nähe. "Drei Kilometer bis zum Bahnhof Wandlitz und von dort mit der Heidekrautbahn nach Berlin", erklärt er. Natürlich sei der Weg von Witterung und Jahreszeit abhängig. Doch gebe es im Barnim, was die Bahnanbindung betrifft, durchaus ähnliche und sogar schwierigere Standorte. "Was sollen denn die Oderberger sagen?", fragt Drechsler. Auch die Flüchtlinge in Joachimsthal müssten ein Stück bis zum Bahnhof zurücklegen. In der Eisenbahnstraße 100, wo die überwiegend aus Afrika stammenden Neu-Ützdorfer vorher untergebracht waren, sind es immerhin noch 1,3 Kilometer bis zur Bahn.

Die Unterbringung der jungen Männer in der Kreisstadt war kurz. Erst im November kamen sie dort an. Ende Dezember wurde die Notunterkunft in der Eisenbahnstraße aufgrund der schwindenden Belegung geschlossen. Mario Drechsler war auch dort Leiter der Einrichtung. "Die Eisenbahnstraße war als Standort schon gut", sagt er. "Sie aber als dauerhafte Unterkunft herzurichten, hätte den Rahmen gesprengt."

Die ehemalige Realschule sei als Notunterkunft darauf ausgelegt gewesen, in möglichst kurzer Zeit viele Menschen unterzubringen. Bis zu 200 Flüchtlinge. Das hieß auch zehn bis 16 Betten pro Raum. Im Übergangswohnheim Ützdorf ist der Standard ein anderer. 18 Bewohner sind es dort insgesamt. Jeweils zwei Personen teilen sich ein Zimmer, das über ein Bad mit Nasszelle verfügt, in der Regel auch über Wlan. Bei einem Rundgang zeigt uns Mario Drechsler ein leeres Zimmer, Wäscheraum, Gemeinschaftsküche sowie einen freundlich eingerichteten Schulungsraum. Eine Lehrerin im Ruhestand bietet zwei Mal die Woche ehrenamtlich Deutschunterricht an. Im Mai sollen die Bewohner einen Kurs an der Volkshochschule in Bernau beginnen.

"Der Außenbereich wurde noch nicht erobert", sagt Mario Drechsler mit Blick auf die Grünfläche hinter dem Haus. Sie wird durch eine Wasserbucht und ein kleines Fließ begrenzt. Für Familien mit Kindern wären draußen wie drinnen Umbauarbeiten nötig gewesen.Ützdorf sollte deshalb alleinreisenden Männern Obhut bieten. Alle befinden sich im Dublin-Verfahren. Bleibeperspektive unklar.

Dass sie sich nach dem Umzug aus Eberswalde abgehängt fühlten, kann Marina Wieland, Sozialarbeiterin im Haus, nachvollziehen. "Dezember und Januar. Das war einfach kein guter Zeitpunkt", sagt sie. Damals sei nicht alles fertig gewesen. Und auch Heimleiter Mario Drechsler macht keinen Hehl daraus, dass der Standort mehr Organisation erfordert. Der Träger würde allerdings dafür sorgen, dass niemand seine Termine bei Arzt oder Behörden aufgrund fehlener Verkehrsverbindungen verpasst.

Busse fahren an Schultagen und am Wochenende. Drechsler und sein Team helfen beim Heraussuchen von Fahrzeiten. Außerdem bietet die Stiftung zum Teil Transporte mit einem Kleinbus an.

Demnächst wollen die Männer einen nicht weit entfernten Bolzplatz nutzen. Montags geht es zum Volleyballspielen nach Wandlitz. Auch Ismael Dafallah (19) aus dem Tschad will dann wieder dabei sein. Er ist einer von zwei Flüchtlingen, die wir im Haus antreffen. "Ist gut", sagt er nüchtern über Unterbringung und Zimmer. Doch er möchte zur Schule gehen, um sich im Beruf zu verständigen. Im Tschad hat er auf dem Bau gearbeitet.